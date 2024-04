Ethiopian Airlines inaugura primeiro centro de logística e e-commerce no Bole International Airport 

Alto contraste

Ethiopian Airlines: primeiro centro de logística e e-commerce

A Ethiopian Airlines, maior grupo de companhias aéreas da África e uma das marcas com maior crescimento global, apresenta suas novas instalações dentro da Ethiopian Cargo & Logistics no Bole International Airport. As novas instalações, dedicadas ao comércio eletrônico, correios e serviços de logística, têm como objetivo preencher gargalos e posicionar Adis Abeba, na Etiópia, como um hub logístico para a África e para o mundo.

Durante o lançamento da nova unidade, o CEO do grupo Ethiopian, Mesfin Tasew, comentou: “A inauguração desta instalação de logística de comércio eletrônico de última geração é um significativo avanço para o Grupo Ethiopian Airlines e para toda a economia africana. Implementamos tecnologias de ponta na infraestrutura, que revolucionam a forma como os bens são transportados e entregues na indústria do comércio eletrônico na África”.

Através destas instalações, a Ethiopian Airlines pavimenta o caminho para o desenvolvimento dos serviços de entrega na Etiópia e no continente africano. Construído em um espaço de 15 mil metros quadrados, o centro possui a capacidade de receber 150 mil toneladas anualmente. “Estamos felizes em testemunhar que nosso investimento de USD 55 milhões foi pago e nos permitiu fazer com que a indústria do comércio eletrônico no continente siga a tendência global” completou o CEO.

A instalação logística de comércio eletrônico está equipada com tecnologia de última geração e sistemas meticulosamente implementados. Como resultado, oferece uma grande variedade de serviços, incluindo consolidação, desconsolidação, distribuição, reempacotamento, etiquetamento e muito mais. Desta forma, os clientes poderão rastrear seus envios facilmente de qualquer lugar.

As diversas entregas que a Ethiopian Cargo transporta mundialmente com cuidado e seus clientes satisfeitos fizeram a fama mundial da companhia premiada. A Ethiopian Cargo and Logistics Services, uma das unidades estratégicas do grupo, recebeu muitos prêmios, incluindo:

- Dois Prestigious Awards na Air Cargo News Awards 2023;

- Melhor companhia aérea de cargas na África, na Maiden Arabian Cargo Awards;

- Companhia aérea de cargas sustentável do ano – África, no Freight Week Sustainability Awards 2023;

- Companhia aérea de cargas africana do ano e Marca de Companhia aérea de cargas do ano na África em 2023, entregue pelo STAT Trade Times Cargo Excellence Awards.

Sobre a Ethiopian

A Ethiopian Airlines Group (Ethiopian) é a marca de companhias aéreas que mais cresce globalmente e a maior do continente. Em seus 77 anos de operações bem-sucedidas, a Ethiopian tornou-se uma das principais companhias aéreas do continente, inigualável em eficiência e sucesso operacional. A Ethiopian comanda a maior parte da rede africana de passageiros e carga, operando a frota mais jovem e moderna para mais de 150 destinos domésticos e internacionais de passageiros e carga nos cinco continentes. A frota da Ethiopian consiste em aeronaves ultramodernas e ecologicamente corretas, como Boeing 737s, 777s, 787s, Airbus A350-900 e Bombardier Dash 8-400 cabine dupla, com uma idade média da de sete anos. A Ethiopian é a primeira companhia aérea na África a possuir e operar a maioria dessas aeronaves.

Tendo alcançado seu plano estratégico (Visão 2025) com antecedência, a Ethiopian está atualmente implementando um plano estratégico de 15 anos, chamado Visão 2035, que fará com que se torne um dos 20 grupos de aviação mais competitivos e líderes do mundo, orientado para o mercado e focado no cliente, fornecendo Transporte e Logística de Passageiros e Cargas, Treinamento em Aviação, Gerenciamento de Aeroportos e Serviços Terrestres, MRO e Manufatura Aeroespacial e Serviços de Viagens e Turismo. A Ethiopian foi a campeã em diversos prêmios cobiçados, incluindo o prêmio de "Melhor Companhia Aérea da África" da Skytrax por cinco anos consecutivos. A companhia aérea é membro da Star Alliance desde 2011 e tem registrado um crescimento mais do que triplicado nos últimos 10 anos.