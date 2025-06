Eve Air Mobility, Aerosolutions e Bluenest by Globalvia assinam memorando para até 50 eVTOLs e serviços TechCare TechCare oferece soluções integradas para operações, manutenção e suporte ao cliente, otimizando a experiência operacional dos eVTOLs, os chamados “Carros Voadores” Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/06/2025 - 16h47 (Atualizado em 30/06/2025 - 16h47 ) twitter

Eve: potencial contrato para aquisição de até 50 aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical (eVTOL)

A Eve Air Mobility (“Eve”) anuncia a assinatura de um memorando de entendimento (MoU) com a Aerosolutions — responsável pelo desenvolvimento da operadora Aeros Electric Airlines — e com a Bluenest by Globalvia, braço de Mobilidade Aérea Avançada (AAM) da Globalvia e operadora de vertiportos, para a potencial aquisição de até 50 aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical (eVTOL), além do acesso ao portfólio completo de serviços TechCare da Eve. O TechCare oferece soluções integradas para operações, manutenção e suporte ao cliente, otimizando toda a experiência operacional dos eVTOLs. Este acordo representa um passo fundamental na construção de um ecossistema robusto de AAM na Costa Rica.

“Esta parceria com a Aerosolutions e a Bluenest by Globalvia representa um avanço estratégico para viabilizar uma mobilidade aérea mais segura, sustentável e eficiente na Costa Rica. Estamos certos de que nossas aeronaves contribuirão de forma relevante para transformar o transporte em regiões como Guanacaste, promovendo a redução de congestionamentos e fortalecendo a posição do país como referência em ecoturismo”, afirma Johann Bordais, CEO da Eve.

A colaboração terá foco inicial na região do Pacífico, no noroeste da Costa Rica, conectando aeroportos a resorts e destinos ecológicos por meio de rotas entre 20 e 50 quilômetros. Com mais de três milhões de visitantes estrangeiros anualmente, a Costa Rica é o destino turístico mais procurado da América Central. No entanto, sua malha rodoviária extensa frequentemente congestionada pode resultar em longos tempos de deslocamento. Ao implementar serviços de táxi aéreo eficientes e de baixa emissão, a iniciativa busca transformar a mobilidade de turistas e residentes, reduzir o tráfego terrestre e reforçar a reputação da Costa Rica como referência em turismo sustentável.

“Este acordo marca um passo fundamental para a transformação da mobilidade aérea regional para parceiros como a Aerosolutions. Ao integrar nossas aeronaves e os serviços TechCare às suas operações, será possível oferecer viagens mais rápidas, eficientes e sustentáveis, especialmente em áreas onde as rotas terrestres são limitadas ou congestionadas”, acrescenta Megha Bhatia, Chief Commercial Officer da Eve. “Essa parceria permitirá à Aerosolutions reduzir significativamente os tempos de viagem, otimizar a logística e aprimorar a experiência dos passageiros. Trata-se de uma solução que eleva o padrão de mobilidade regional e contribui para a integração inteligente dos modais de transporte”.

A Bluenest, unidade de negócios de AAM da Globalvia, desempenhará papel estratégico no desenvolvimento da infraestrutura de vertiportos, viabilizando operações seguras, sustentáveis e eficientes. Como principal operadora da principal rodovia da Costa Rica (Ruta 27 – Autopista del Sol), a abordagem integrada da Globalvia deve facilitar conexões intermodais entre transporte aéreo e terrestre, elevando ainda mais a experiência de ponta a ponta dos viajantes.

“Este acordo representa um marco relevante para a evolução da mobilidade aérea regional e reforça o compromisso da Costa Rica com o turismo sustentável. Ao liderar a implantação operacional dessas aeronaves, a Aerosolutions contribuirá diretamente para a redução dos tempos de deslocamento e do congestionamento em regiões turísticas estratégicas como Guanacaste, consolidando a reputação do país como referência global em inovação sustentável”, destaca Antonio Mota, CEO da Aerosolutions.

O acordo prevê que a Aerosolutions tenha acesso ao portfólio TechCare da Eve. As empresas também atuarão em conjunto por meio de workshops dedicados a temas críticos como desenvolvimento de vertiportos, integração do espaço aéreo, treinamento de pilotos, requisitos de certificação e planejamento operacional, estabelecendo as bases para o sucesso da AAM na região.

“A Bluenest by Globalvia está comprometida com a construção da infraestrutura sustentável do futuro, e nosso trabalho na Costa Rica com a Eve Air Mobility e a Aerosolutions é reflexo desse compromisso, dando continuidade à colaboração iniciada em março de 2024, quando realizamos testes reais de vertiportos e táxis aéreos em Guanacaste (Aeroporto de Libéria e Reserva Conchal). Além disso, reforçamos nossa integração com o software Vector da Eve para reservas de operações em nossos vertiportos, conforme apresentado no Airspace World em Lisboa, em maio passado. Ao desenvolver vertiportos de última geração, estamos viabilizando operações seguras e eficientes, contribuindo para a agenda sustentável da Costa Rica e lançando as bases para um futuro verdadeiramente conectado e consciente”, afirma Jose Ignacio Rodriguez, Managing Director da Bluenest.

O eVTOL da Eve utiliza uma configuração de decolagem e cruzeiro (Lift + Cruise) com rotores dedicados para o voo vertical e asas fixas para voar em cruzeiro, sem nenhuma alteração na posição desses componentes durante o voo. A aeronave possui um propulsor elétrico alimentado por motores elétricos duplos para garantir os mais altos níveis de desempenho e segurança. A empresa está avançando na atual etapa de desenvolvimento do eVTOL, que envolve uma série de testes abrangentes com o protótipo para avaliar todos os aspectos da operação e desempenho da aeronave, desde as capacidades de voo até os recursos de segurança.

Sobre a Eve Air Mobility

A Eve Air Mobility é dedicada a acelerar o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Com a mentalidade de uma startup e o respaldo da expertise aeroespacial de 55 anos da Embraer, a Eve adota uma abordagem holística para o avanço do ecossistema UAM. Seu portfólio inclui um avançado projeto de eVTOL, uma rede global abrangente de serviços e suporte, além de uma solução inovadora de gerenciamento de tráfego aéreo. Desde 10 de maio de 2022, a Eve está listada na Bolsa de Valores de Nova York, onde suas ações ordinárias e warrants públicos são negociados sob os códigos “EVEX” e “EVEXW”.

Sobre a Bluenest by Globalvia

A Bluenest é a unidade de inovação da Globalvia dedicada à mobilidade aérea avançada e à gestão de redes de vertiportos. Seu objetivo é atuar como protagonista na implantação dessa nova infraestrutura voltada à logística aérea, transporte de passageiros, serviços automatizados com aeronaves não tripuladas (UAS) e demais aplicações oferecidas pelos eVTOLs. Com foco no público civil, a Bluenest by Globalvia projeta e opera tanto vertiportos quanto lockers logísticos, conectando as novas rotas aéreas à mobilidade terrestre e assegurando operações seguras, ágeis e eficientes para todos os participantes desse novo ecossistema.

