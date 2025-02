Eve Air Mobility e JetSetGo colaboram para estudar gerenciamento de tráfego aéreo urbano na Índia Empresa expande portfólio de clientes globais do Vector Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/01/2025 - 12h58 (Atualizado em 21/01/2025 - 12h58 ) twitter

Eve: expansão do portfólio de clientes globais do Vector Divulgação Eve

A Eve Air Mobility e a JetSetGo, uma empresa de fretamento de aeronaves privadas e propriedade fracionada sediada em Nova Déli, firmou um acordo para explorar e avançar o uso do Vector, a solução agnóstica de software para gerenciamento de tráfego aéreo urbano (Urban ATM) da Eve, na Índia. O anúncio, feito durante a Conferência Bharat Mobility AAM hoje, torna a JetSetGo o 14º cliente do Vector e seu segundo cliente na Índia, à medida que o interesse pela solução continua a crescer globalmente.

O software de Urban ATM da Eve é um elemento fundamental para a implementação e escalabilidade da Mobilidade Aérea Urbana (UAM). A tecnologia oferece soluções para provedores de serviços de navegação aérea, autoridades urbanas, operadores de frotas e vertiportos, além de outros stakeholders no ecossistema de UAM. A solução engloba coordenação de voos de UAM, suporte à automação da área operacional dos vertiportos, gerenciamento do fluxo do espaço aéreo e gestão de conformidade.

“O acordo simboliza o comprometimento da Eve com o mercado indiano e estamos entusiasmados em colaborar com a JetSetGo na gestão do tráfego aéreo urbano da região, afirma Luiz Mauad, Vice-Presidente de Serviços ao Cliente na Eve. “Diante dos desafios da produtividade em grandes centros urbanos, agravados pelo persistente problema de congestionamento, a mobilidade aérea urbana surge como uma alternativa promissora. Essa solução tem potencial para mitigar tais questões e ainda proporcionar conexões eficientes com regiões que atualmente enfrentam dificuldades de acesso. Nesse contexto, a solução de Urban ATM da Eve se destaca como um elemento chave, possibilitando o transporte seguro e ágil em áreas de alta densidade populacional no futuro.”

‌



“A mobilidade aérea tem o potencial transformador de remodelar a vida urbana, tornando as viagens mais rápidas, limpas e eficientes, ao mesmo tempo que enfrenta os crescentes desafios das cidades modernas. Na JetSetGo, estamos comprometidos em impulsionar essa mudança na Índia por meio da nossa colaboração com a Eve”, afirma Kanika Tekriwal, CEO e co-fundadora da JetSetGo. “Ao aproveitar a inovadora plataforma Vector, nosso objetivo é possibilitar a operação contínua e segura de aeronaves eVTOL no futuro. Esta tecnologia é essencial para lidar com problemas como congestionamento de tráfego, horas perdidas, poluição do ar e a necessidade de soluções de viagens ecológicas. Além disso, buscamos garantir que as soluções de UAM sejam silenciosas, seguras e amplamente aceitas pelas comunidades. Por meio dessas inovações, pretendemos melhorar a vida urbana e posicionar a Índia como líder global no futuro da aviação.”

Como parte do acordo, as duas empresas colaboram na promoção da mobilidade aérea urbana na Índia enquanto a JetSetGo explora novas oportunidades nesse setor. Fomentar o potencial dessa nova forma de transporte inclui preparar o espaço aéreo para viagens, além da produção e certificação das aeronaves elétricas de decolagem e aterrissagem vertical (eVTOL).

‌



Sobre a Eve Air Mobility

A Eve se dedica a acelerar o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, apoiada por mais de 50 anos de experiência aeroespacial da Embraer S.A. e com um foco singular, a Eve está adotando uma abordagem holística para o progresso do ecossistema de UAM, com um projeto avançado de eVTOL, uma rede global abrangente de serviços e suporte e uma solução exclusiva de gerenciamento de tráfego aéreo. Desde 10 de maio de 2022, a Eve está listada na Bolsa de Valores de Nova York, onde suas ações ordinárias e bônus públicos são negociados sob os códigos “EVEX” e “EVEXW”. Para obter mais informações, visite www.eveairmobility.com.

‌



Sobre a JetSetGo

Estabelecida em 2012, a JetSetGo se consolidou como uma das maiores operadoras NSOP de jatos privados na Índia, com foco principalmente em contratos de gerenciamento e manutenção de aeronaves de ponta. A empresa é pioneira no desenvolvimento de soluções sofisticadas para aviação privada, abrangendo desde a propriedade e gestão de aeronaves até serviços de fretamento e programas de fidelidade para passageiros frequentes. Atualmente, a JetSetGo está direcionando seus esforços para o futuro da mobilidade aérea avançada, explorando a próxima geração de táxis aéreos elétricos com decolagem e aterrissagem vertical. Mantendo-se fiel ao seu compromisso com a inovação e expansão de fronteiras, a empresa continua a revolucionar o setor.

