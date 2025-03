Eve Air Mobility e UI Helicopter colaboram para impulsionar mobilidade aérea avançada na Coreia do Sul Objetivo é o desenvolvimento de expertise técnica, infraestrutura e ecossistema para acelerar o avanço da indústria de mobilidade aérea avançada na região Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/03/2025 - 15h40 (Atualizado em 13/03/2025 - 15h40 ) twitter

Empresas trabalharão para apresentar os requisitos técnicos, operacionais e de ecossistema Eve Air Mobility

A Eve Air Mobility, fabricante de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL, em inglês) e provedora global de serviços para a mobilidade aérea urbana (UAM), firmou um Memorando de Entendimento (MoU, em inglês) com a UI Helicopter, principal operadora de helicópteros e provedora de manutenção da Coreia do Sul. O objetivo é impulsionar o desenvolvimento do ecossistema da indústria de UAM no país asiático.

Combinando suas expertises, a Eve e a UI Helicopter trabalharão juntas para apresentar os requisitos técnicos, operacionais e de ecossistema necessários para viabilizar as operações de eVTOL ao governo e à indústria sul-coreana.

“A mobilidade aérea avançada (AAM, em inglês) tem o poder de transformar a forma como nos deslocamos pelo mundo, especialmente em áreas urbanas densamente povoadas, onde essa solução é mais necessária”, afirma Johann Bordais, CEO da Eve. “Estamos orgulhosos de compartilhar os recursos técnicos e evoluções de ecossistemas da Eve com a UI Helicopter para criar uma infraestrutura robusta para a AAM”.

‌



“A Coreia do Sul tem sido pioneira na preparação da mobilidade aérea urbana, mas estabelecer uma infraestrutura sustentável para o crescimento desse setor é o próximo passo fundamental”, destaca Sungwieh Albert Rim, CEO da UI Helicopter. “Com o parceiro técnico certo e nossa longa relação com os formuladores de políticas sul-coreanos, estamos ansiosos para explorar casos de uso da AAM que tragam os maiores benefícios para o país”.

O primeiro passo dessa colaboração será a aplicação de uma pesquisa de mercado sobre UAM desenvolvida pela Eve, que fornecerá informações iniciais para apoiar o processo. O governo sul-coreano já deu passos significativos para avançar nesse campo por meio de iniciativas como o K-UAM Grand Challenge. Além de Seul, há um enorme potencial para a AAM em regiões rurais da Coreia do Sul, onde essas soluções podem melhorar a conectividade e estimular economias locais.

‌



Em sinergia com o conhecimento técnico da Eve, a UI Helicopter usará sua experiência local para garantir uma colaboração eficiente e um diálogo aberto com os líderes políticos. Juntas, as empresas pretendem desenvolver um ecossistema de AAM que integre as melhores práticas técnicas e atenda aos padrões regulatórios específicos da Coreia do Sul.

Sobre a Eve Air Mobility

‌



A Eve se dedica a acelerar o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, apoiada por 55 anos de experiência aeroespacial da Embraer e com um foco singular, a Eve está adotando uma abordagem holística para o progresso do ecossistema de UAM, com um projeto avançado de eVTOL, uma rede global abrangente de serviços e suporte e uma solução exclusiva de gerenciamento de tráfego aéreo. Desde 10 de maio de 2022, a Eve está listada na Bolsa de Valores de Nova York, onde suas ações ordinárias e bônus públicos são negociados sob os códigos “EVEX” e “EVEXW”.

