Evento inédito reúne entidades para debater desafios do enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil Iniciativa é realizada pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, ASBRAD e Childhood Brasil, com a participação de órgãos como Ministério Público do Trabalho, Anac e PF Luiz Fara Monteiro 30/07/2025 - 18h30

Campanha Coração Azul Divulgação Childhood Brasil

Em alusão à Campanha Coração Azul, criada pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) para alertar sobre o tráfico de pessoas, um evento inédito está sendo realizado em Campinas/SP nesta quarta-feira (30), data escolhida para a conscientização sobre o tema. A proposta é reunir entidades e discutir desafios e soluções no país. Como parte da programação, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) lança o Manual de Prevenção e Combate ao Tráfico de Pessoas na Aviação, e, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho (MPT) divulga a nova campanha do projeto Liberdade no Ar.

O encontro é promovido por meio de uma parceria entre o Aeroporto Internacional de Viracopos, a Childhood Brasil (organização pioneira na atuação contra violência sexual de crianças e adolescentes) e a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude (ASBRAD), com apoio da Azul Linhas Aéreas, ABR Aeroportos do Brasil, Projeto Liberdade no Ar, Ministério Público do Trabalho (MPT), Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Ministério de Portos e Aeroportos e a Polícia Federal.

A programação inclui painéis temáticos sobre tráfico de pessoas e exploração sexual, apresentação de frentes de enfrentamento como o Projeto Liberdade no Ar (Ministério Público do Trabalho) e inteligência e repressão ao tráfico (Polícia Federal). Além disso, a concessionária Aeroporto Internacional de Viracopos e a Prefeitura de Guarulhos estão compartilhando boas práticas implementadas. O evento ocorre na Escola de Formação da Azul Linhas Aéreas (UNIAzul) para profissionais da aviação civil e convidados.

Terceiro crime mais lucrativo do mundo

‌



Dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do UNODC apontam que o tráfico de pessoas é o terceiro crime mais lucrativo do mundo, com movimentação anual de aproximadamente US$ 150 bilhões de dólares. Entre as principais vítimas, estão mulheres, crianças, adolescentes e migrantes em situação de vulnerabilidade, que são levadas para outros países inclusive para fins de exploração sexual.

Neste cenário, instituições públicas, privadas e da sociedade civil estão se mobilizando para transformar o setor aéreo em uma frente ampla de proteção, enfrentamento e acolhimento de vítimas.

‌



Sobre o Aeroporto Internacional de Viracopos

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), é o quinto aeroporto mais movimentado do Brasil e recebe, em média, 13 milhões de passageiros por ano. Eleito o melhor aeroporto do Brasil por 5 vezes, em sua categoria, Viracopos também é um dos principais terminais de carga do Brasil, recebendo cerca de 1/3 de toda a carga importada pelo Brasil pelo modal aéreo.

‌



Sobre a Childhood Brasil

A Childhood Brasil faz parte da World Childhood Foundation, organização sem fins lucrativos criada em 1999, por Sua Majestade Rainha Silvia da Suécia. É pioneira em estimular, promover e desenvolver soluções para prevenir e enfrentar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes no país. Foi reconhecida em 2021, 2022 e 2023 e 2024 como uma das 100 Melhores ONGs do país. Para mais informações, acesse o site www.childhood.org.br.

Sobre a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude (ASBRAD)

Fundada em 1997, por profissionais de diversas áreas engajados na defesa dos direitos humanos, dentre eles a presidenta Sra. Dalila Figueiredo.

A equipe é multidisciplinar e os atendimentos voltados à população carente do município de Guarulhos, sendo que a partir de 2008 a instituição ampliou seu trabalho às 27 capitais brasileiras.

Por meio de convênios celebrados com a Secretaria Especial de Direitos Humanos, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Fundação CASA, a Prefeitura de Guarulhos, esta através do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e do Fundo Municipal de Assistência Social, e a Agência de Cooperação Internacional CORDAID são desenvolvidos projetos de apoio à vítimas de violência doméstica e sexual, vítimas do tráfico de seres humanos, violência contra o idoso, execução de medida socioeducativa aplicadas a adolescentes em conflito com a lei e de defesa das crianças e adolescentes.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.