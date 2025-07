Executiva da Visa América Latina e Caribe confirma presença no Travel Connect 2025 em São Paulo Ana Rojas, VP sênior de Soluções Comerciais e Movimentação de Dinheiro da Visa falará na quarta edição do evento sobre inovação em viagens corporativas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2025 - 18h10 (Atualizado em 23/07/2025 - 18h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana Rojas: VP da Visa confirma presença no Travel Connect 2025 Divulgação VOLL

A agência de viagens corporativas VOLL acaba de confirmar mais um nome de peso para a programação do Travel Connect 2025: Ana Rojas, VP sênior Soluções Comerciais e de Movimentação de Dinheiro da Visa América Latina e Caribe, será uma das principais speakers da quarta edição do maior evento de inovação em viagens corporativas da América Latina. O Travel Connect acontecerá no dia 11 de agosto, no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo, e aguarda 1000 gestores de viagens e despesas corporativas que acompanharão de perto as mais recentes novidades do setor.

Ana se une ao time de lideranças que marcará presença no palco do evento. Com essa confirmação, a organização do evento fecha seu line-up internacional, reforçando sua proposta de conectar o Brasil às principais tendências globais em viagens e inovação. Além de contribuir com conteúdo, a Visa também co-assina oficialmente esta edição do Travel Connect, ao lado de grandes marcas como LATAM Airlines, Delta Air Lines e Grupo R1 Pro.

Com o tema “A inovação molda o presente. As pessoas, o amanhã”, o Travel Connect 2025 será totalmente guiado pela inteligência artificial. Desde ativações exclusivas até a experiência completa de conteúdo, o evento foi pensado para apresentar, na prática, como a IA pode transformar a gestão de viagens em resultados reais de eficiência, governança e redução de custos.

“A inteligência artificial já é uma realidade dentro das empresas, mas ainda há um enorme potencial inexplorado quando falamos de gestão de viagens. O Travel Connect quer provocar essa reflexão e apresentar caminhos viáveis e concretos para avançarmos como mercado”, afirma Luiz Moura, cofundador da VOLL e conselheiro de turismo da FecomercioSP.

‌



Outro grande destaque do evento será o lançamento de um recurso inédito no cenário global que promete transformar a rotina dos gestores de viagens. Baseada em inteligência artificial, a nova solução da VOLL será revelada em primeira mão ao público presente pelo CEO Luciano Brandão.

Sobre a VOLL – A agência de viagens VOLL une tecnologia, atendimento premium e customização da jornada de viagem para simplificar as experiências de gestão e dos viajantes corporativos, para empresas nacionais e globais. Inovando dentro do segmento, a VOLL oferece de forma exclusiva um módulo de gestão avançada de despesas corporativas, permitindo que em um único app seja feita toda a organização da viagem, da compra de passagens aéreas até a gestão dos custos de alimentação, combustível, estacionamento, entre outros. Hoje, os mais de 800 mil usuários do app VOLL são atendidos 24/7, via canais diversos e em três idiomas (português, inglês e espanhol), por uma equipe especializada distribuída por todo o território nacional. Dentre seus clientes, destacam-se Banco Itaú, XP, Localiza, Nubank, CPFL Energia, iFood, Vitru Educação, Grupo Santa Cruz e Andrade Gutierrez.

‌



SERVIÇO

Travel Connect 2025:Data: 11/08, segunda-feira

‌



Horário: das 08h às 17h30

Local: Hotel Grand Hyatt, São Paulo

Site:Link

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.