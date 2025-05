Expo eVTOL 2025 destaca debates sobre criação de vertiportos para os “carros voadores” Evento reúne o ecossistema do setor de mobilidade aérea avançada, formado pela indústria, governo, operadores e especialistas do setor de aviação Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/05/2025 - 16h57 (Atualizado em 14/05/2025 - 16h57 ) twitter

Expo eVTOL ocorrerá de 3 a 5 de junho no Expo Center Norte - Pavilhão Azul, em São Paulo Divulgação

O mercado da Mobilidade Aérea Urbana (UAM, na sigla em inglês), com suas aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOLs), também conhecidas por “carros voadores”, está cada vez mais próximo de se tornar uma realidade. Um dos requisitos fundamentais para isso acontecer são os vertiportos. E o Brasil já se colocou na vanguarda deste assunto, que será um dos principais a serem debatidos durante o 3º Fórum eVTOL — Aviação do Futuro, organizado pela MundoGEO e IEG, que será realizado durante a Expo eVTOL 2025, de 3 a 5 de junho no Expo Center Norte - Pavilhão Azul, em São Paulo (SP).

Em 2024, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) abriu um edital para que empresas interessadas pudessem participar do ambiente regulatório experimental de vertiportos. De 38 propostas, a agência selecionou dois projetos para acompanhar durante 24 meses e tirar subsídios para incluir em uma futura regulamentação específica para a construção desse tipo de infraestrutura, que não é um heliponto, muito menos um aeroporto.

Este modelo adotado pela Anac se difere de outros lugares do mundo, como Estados Unidos e Europa, que já desenharam seus guias para construção de vertiportos. Este caminho, porém, permite que a própria indústria teste novas tecnologias e tornem a regulamentação brasileira mais robusta e com base em experimentação prática.

Neste sentido, representantes da Anac e das duas empresas selecionadas — VertiMob Infrastructure e PAX Aeroportos — participarão do 3º Fórum eVTOL para apresentar o que já está sendo feito e quais serão os próximos passos do sandbox regulatório.

Estarão reunidos em um painel no Fórum:

Eduardo Henn Bernardi - Gerente de Certificação e Segurança Operacional da Anac

Bruno Limoeiro - CEO da VertiMob Infrastructure

Rogério Prado - CEO da PAX Aeroportos

A programação do 3º Fórum eVTOL ainda contempla outros 13 painéis que debaterão temas relacionados ao mercado dos eVTOLs, como operação comercial, viabilidade econômica, certificação de aeronaves, digitalização do espaço aéreo, formação de recursos humanos, tecnologias de propulsão, cibersegurança, entre outros. Com palestrantes nacionais e estrangeiros, o fórum terá tradução simultânea em português, inglês e espanhol. A programação pode ser acessada no site www.expoevtol.com .

“Os vertiportos são a espinha dorsal do mercado de Mobilidade Aérea Urbana. Sem eles, este setor não existe. Por isso, fizemos questão de colocar este assunto na programação do 3º Fórum eVTOL e mostrar a todos os participantes como o Brasil está se colocando entre os principais players globais desta tecnologia que mudará a paisagem das cidades”, diz o CEO da MundoGEO, Emerson Granemann.

Além do fórum, a MundoGEO organizará o 1º Seminário eVTOLs no Ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana, voltado especialmente para gestores públicos e com foco nos projetos de mobilidade nas cidades. Na feira de negócios estão confirmadas importantes empresas do setor de Mobilidade Aérea, como Eve Air Mobility, Moya Aero, EHang, V8, Ave Technology, entre outras. Estarão presentes também a Anac e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea).

Na edição de 2024, a Expo eVTOL reuniu mais de 8 mil visitantes de 33 países, representando 42% de crescimento em relação à feira de 2023 — o evento é realizado simultaneamente com o MundoGEO Connect, a DroneShow Robotics e o SpaceBR Show. Além disso, teve mais de 200 marcas e cresceu 50% em área. Um dos pontos altos do evento foi a oferta de conteúdo através de cursos, seminários e fóruns com especialistas discutindo projetos, regulamentação e tendências. Foram mais de 150 horas de conteúdo, com mais de 180 palestrantes nas atividades.

A Expo eVTOL é organizado pela MundoGEO, que pertence à Italian Exhibition Group (IEG). De forma simultânea à Expo eVTOL, acontecem no mesmo local outros três eventos com grande sinergia: a DroneShow Robotics, sobre drones profissionais; o MundoGEO Connect, sobre tecnologias de captura e análise da realidade; e o SpaceBR Show, sobre a cadeia produtiva do setor e as soluções que vêm do espaço.

Serviço:

O quê: Expo eVTOL 2025

Quando: 3 a 5 de junho de 2025

Formato: Presencial

Onde: Expo Center Norte - Pavilhão Azul, em São Paulo (SP)

Mais informações e programação completa: www.expoevtol.com

Sobre a MundoGEO

A MundoGEO é uma plataforma de disseminação de conhecimento, conexão de profissionais e geração de negócios nos setores de drones, geotecnologias, espaço, robótica móvel autônoma e Mobilidade Aérea Avançada, publicando conteúdos no portal MundoGEO, nas redes sociais e realizando eventos (online e presenciais), como DroneShow Robotics, MundoGEO Connect, SpaceBR Show e Expo eVTOL. Mais informações em: www.mundogeo.com .

Sobre a Italian Exhibition Group

A Italian Exhibition Group (IEG), listada na Bolsa de Milão, vem se consolidando como líder na organização de feiras de negócios e congressos na Itália, e é um dos principais players europeus do setor. É conhecida por sua atuação em vários setores com destaque para Ambiente & Tecnologia. Nos últimos anos, começou a expandir as operações para além da Europa, chegando aos Estados Unidos, Emirados Árabes, China, Singapura, México, Canadá e Arábia Saudita. Mais informações em: www.iegexpo.it/ .

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.