FAA limita tráfego de helicópteros em torno do aeroporto Reagan, em Washington Duas rotas de helicóptero foram fechadas após o acidente de quarta-feira à noite na capital americana Luiz Fara Monteiro 31/01/2025 - 16h15 (Atualizado em 31/01/2025 - 16h15 )

Helicóptero da Guarda Costeira realiza treinamento sobre o rio Potomac, em agosto de 2024 Luiz Fara Monteiro

A decisão já era esperada: a FAA, Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, está limitando voos de helicóptero ao redor do Aeroporto Nacional Ronald Reagan (DCA), em Washington, após a colisão entre o voo 5342 da PSA em nome da American Airlines e um Black Hawk UH-60 do Exército americano, quando o jato se aproximava para pouso, na noite de quarta-feira (28). As 64 pessoas a bordo do jato Bombardier CRJ-700 e os 3 militares no helicóptero morreram, quando as aeronaves caíram após uma explosão, sobre as águas congelantes do rio Potomac.

De acordo com uma reportagem da Reuters , a FAA está restringindo a maioria dos helicópteros da Rota 1 e da Rota 4 perto do aeroporto – as mesmas rotas usadas pelo Black Hawk envolvido no acidente. Exceção apenas para helicópteros da polícia ou de serviço médico ainda poderão operar voos nessas rotas.

Em uma entrevista à Flying Magazine , o piloto de helicóptero David Wartofsky disse que os helicópteros que voam no espaço aéreo de Washington, DC, têm rotas designadas e publicadas nas quais operam.

‌



“As rotas do helicóptero são predefinidas e em uma altitude muito baixa — por exemplo, em ou abaixo de 200 pés acima da superfície.” Wartofsky disse. “Aquela rota específica em que o helicóptero estava cruza com a aproximação da Pista 33”, explicou o piloto de helicóptero David Wartofsky em entrevista à Flying Magazine.

