FAB lança livro que retrata a influência de Santos Dumont nas artes visuais Publicação é o volume final de uma trilogia dedicada à memória de um dos maiores inventores da história e figura central na consolidação da aviação Luiz Fara Monteiro 25/07/2025 - 17h27

Solenidade foi presidida pelo Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno SGT Lucas via CECOMSAER

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Documentação da Aeronáutica (CENDOC), realizou, nesta quinta-feira (24/07), na Sala Histórica do CENDOC, no Rio de Janeiro (RJ), a cerimônia de lançamento do livro “E a arte falava de Santos Dumont…”. A solenidade foi presidida pelo Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, acompanhado do Comandante-Geral do Pessoal, Tenente-Brigadeiro do Ar Ricardo Reis Tavares, que foram recepcionados pela Diretora do CENDOC, Coronel Intendente Amanda Vidal Pedinotti da Silva.

A publicação é o volume final de uma trilogia dedicada à memória de Alberto Santos Dumont, um dos maiores inventores da história e figura central na consolidação da aviação. Após abordar as conquistas tecnológicas do patrono da Aeronáutica e o impacto de seu legado na identidade brasileira, a nova obra foca na maneira como a arte eternizou o “Pai da Aviação”.

O livro revela como artistas, ilustradores e pintores retrataram Santos Dumont ao longo do tempo, por meio de caricaturas, quadros e outras expressões visuais. A obra mostra que sua influência transcende o campo científico, alcançando o imaginário coletivo e a cultura brasileira de forma marcante.

Durante a cerimônia, os convidados assistiram a um vídeo especial que apresentou o processo de elaboração da obra e destacou o trabalho minucioso desenvolvido pela equipe do CENDOC. Em um dos momentos mais simbólicos da solenidade, o doutor Alberto Dodsworth Wanderley, sobrinho-bisneto de Santos Dumont, realizou a entrega de um exemplar do livro ao Comandante da Aeronáutica. Em retribuição, recebeu uma réplica da caneta bico de pena de ouro e brilhantes que pertenceu ao célebre inventor.

‌



Em seus discursos, a Diretora do CENDOC e o Comandante da Aeronáutica reforçaram a importância de preservar a memória de figuras históricas como Santos Dumont, que seguem inspirando gerações por meio da ciência, da cultura e da arte.

“Documentar é perpetuar. Cada página deste livro é uma forma de manter viva a contribuição de Santos-Dumont e de tantos outros que construíram a história da aviação. Ao levarmos o INCAER para Brasília, estamos multiplicando esse legado e garantindo que ele continue inspirando o presente e o futuro”, afirmou a Coronel Intendente Amanda Pedinotti.

‌



O Comandante da Aeronáutica também destacou o papel da arte como forma de manter viva a trajetória do inventor. “Nossa história tem que ser perpetuada. Este livro é mais do que uma obra gráfica; é um preito de honra àqueles que lutaram na guerra e sonharam com os céus. Ao eternizar a imagem de Santos Dumont, reafirmamos nossa paixão pela aviação e nossa responsabilidade com a memória nacional. O mundo respeita Santos-Dumont — e nós devemos continuar contando essa história" concluiu.

‌



