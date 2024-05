FAB lista prioridades para arrecadação nas Bases Aéreas Colchões, cobertores, fraldas, absorventes e roupas de cama e frio estão entre os ítens mais importantes para vítimas das cheias no Rio Grande do Sul

FAB traz dicas sobre como ajudar vítimas no RS (Força Aérea Brasileira)

A campanha “Todos Unidos pelo Sul” da FAB recebeu um volume extraordinário de doações em suas Bases Aéreas de Brasília, de São Paulo e do Galeão, superando em muito todas as expectativas, graças à mobilização e solidariedade de toda a sociedade brasileira.

Com muita determinação trabalhamos incessantemente no preparo e no transporte das doações, em cooperação com órgãos responsáveis pelos modais rodoviário, ferroviário e marítimo, além do aéreo, em que conjugamos nossos esforços com a aviação comercial.

Para que possamos direcionar ainda mais esforços nesta tão nobre atividade, solicitamos que a partir desta quarta feira, 15 de maio, a entrega das doações será entre 8h e 16h de segunda a sexta-feira.Continuamos firmes e unidos no propósito de ajudar nossos irmãos do Rio Grande do Sul e continuamos “TODOS UNIDOS PELO SUL”.

A FAB reforça sua máxima gratidão a todos os que contribuem e o absoluto compromisso da Instituição em garantir a distribuição célere dos frutos da solidariedade do povo brasileiro.

Saiba como ajudar:

ESTADO DOS DONATIVOS;É muito importante que as doações estejam em condições imediatas de uso, ou seja, sem danos, limpas e, sempre que possível, separadas por categorias. Por exemplo: roupas de inverno, roupas diversas, calçados (pares amarrados para evitar extravio).

ORGANIZAÇÃO:Um bom acondicionamento das doações facilita o trabalho de triagem e preparação das cargas. Por isso, preferencialmente, devem estar guardadas em caixas e não sacos ou sacolas.









