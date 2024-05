FAB transfere gerador e restabelece fornecimento de água no interior do Rio Grande do Sul Missão foi realizada por um helicóptero H-60L Black Hawk do Esquadrão Pantera

FAB: transporte de gerador no Rio Grande do Sul (5º/8º GAV)

Um helicóptero H-60L Black Hawk do Quinto Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (5º/8º GAV) - Esquadrão Pantera - realizou, na quarta-feira (15), uma complexa missão de substituição de gerador no município de Cachoeira do Sul (RS), que tinha bairros já há três dias sem abastecimento de água potável. O nível da água da enchente cobriu a subestação elétrica que fornece energia para as bombas de retirada, tratamento e abastecimento da cidade. Assim, um gerador que era usado na captação de água também foi atingido e ficou danificado.

Após receber a demanda na terça-feira (14), o Esquadrão iniciou o planejamento da missão que deveria acontecer por meio de transporte de carga externa. “O gerador tinha em torno de três toneladas e meia, um peso que fica próximo do limite da nossa aeronave. E para o gerador novo chegar ao local era necessário que o antigo que deu defeito fosse retirado. Como está tudo alagado na região, a única maneira de restabelecer o sistema de água era por meio de uma operação conjunta com a empresa de saneamento”, conta o Major Aviador Yuri Carneiro de Souza, um dos responsáveis pelo planejamento e execução da missão.

Para que o gerador fosse içado, foi necessário abrir o teto da estrutura que já estava danificada pelas chuvas e não poderia ser utilizada como apoio. “O gerador tinha mais de três metros de comprimento e, com o recorte da laje, tínhamos aproximadamente 80 centímetros de margem pra cada lado. Então, ressalto a importância do planejamento pela complexidade da missão e também o treinamento e o profissionalismo dos militares da equipe. Era necessária uma perícia muito maior considerando todos os fatores, como a amarração, o içamento, a área alagada, a estrutura danificada e o próprio vento do helicóptero que poderia desestabilizar os homens de resgate”, explica o Major.

“Mas nós sabíamos da importância da missão para a cidade. Então fizemos o planejamento considerando diversos fatores de segurança para mitigar todos os riscos. Foi uma missão muito marcante pelo elevado nível de grau técnico e pelo impacto que teve para aquela população”, conclui o Major Yuri.

Esta foi a segunda missão de transporte de gerador como carga externa realizada pelo Esquadrão no contexto da Operação Taquari 2. A outra aconteceu no município de Agudo (RS). Assista ao vídeo

Transporte de equipes e mantimentos

No mesmo dia, o Esquadrão Pantera realizou uma missão de retirada de militares de um Pelotão de Fuzileiros Blindados do Exército Brasileiro na região da Quarta Colônia, região central do RS. O pelotão realizou missões de reconhecimento de área, identificação de moradores locais, atendimentos pré-hospitalar em casos emergenciais, suprimento de medicamentos de uso controlado com necessidade imediata, distribuição de cestas básicas em regiões isoladas e abastecimento de combustível em regiões que há energia elétrica só com uso de gerador. Ainda na mesma missão, a tripulação do H-60L Black hawk da FAB entregou cestas básicas, medicamentos e combustível em áreas que haviam sido identificadas pelos militares do EB.

Saiba mais sobre missões realizadas pelo Esquadrão Pantera: Helicópteros da FAB levam assistência diretamente a ilhados no RS

