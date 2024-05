FAB transporta primeira carga de donativos da Campanha `Todos Unidos pelo Sul!` Decolou nesta segunda-feira (06/05) da Base Aérea do Galeão, com destino a Base Aérea de Canoas a aeronave KC-30

Alto contraste

A+

A-

FAB: campanha `Todos Unidos pelo Sul!` (Força Aérea Brasileira)

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio da coordenação do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), atua desde o dia 30/04 na Operação Taquari II, em apoio aos atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul.

Na manhã desta segunda-feira (06/05), a aeronave KC-30, do Segundo Esquadrão do Segundo Grupo de Transporte (2º/2º GT) – Esquadrão Corsário, decolou às 10h37 da Base Aérea do Galeão (BAGL), com destino à Base Aérea de Canoas (BACO), carregando cerca de 18 toneladas de mantimentos doados pela população, por meio da campanha “Todos Unidos pelo Sul!”. A aeronave, que também foi utilizada na Operação Voltando em Paz, do Governo Federal, pousou na BACO às 12h50.

Donativos

A FAB realiza uma campanha de coleta de donativos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Apenas no primeiro dia de arrecadação na Base Aérea de Brasília, foram recebidas cinco toneladas de doações. Além de receber o material, como roupas, colchonetes e gêneros alimentícios não-perecíveis - a Força realiza a distribuição em coordenação com o Comando Conjunto Ativado para a Operação Taquari II.

Publicidade

A Base Aérea do Galeão, a Base Aérea de São Paulo e a Base Aérea de Brasília centralizarão as doações. Saiba mais aqui.