Falcon 8X e 2000 LXS são atrações na abertura do Catarina Aviation Show Empresa francesa participa pela primeira vez do evento que, este ano, dobrou de tamanho Luiz Fara Monteiro 06/06/2025 - 19h26

Falcon 8X da Dassault Falcon Jet Divulgação Dassault

Na abertura da 4ª edição do Catarina Aviation Show, que aconteceu nesta quinta-feira, 5 de junho, no Aeroporto São Paulo Catarina, em São Roque/SP, os jatos executivos Falcon 8X e 2000LXS, da Dassault Falcon Jet, receberam um grande número de visitantes.

A empresa francesa, uma das maiores fabricantes de jatos executivos do mundo, participa pela primeira vez do evento que, este ano, dobrou de tamanho, passando de 8.000 para 17.000 m².

Segundo o Vice-Presidente de Vendas para a América Latina, Rodrigo Pesoa, a participação da Dassault Falcon Jet é estratégica. “O mercado brasileiro e latino-americano tem uma importância muito relevante para as nossas vendas globais. Prova disso é a nossa participação, todos os anos, nos eventos do setor realizados no Brasil”.

O Catarina Aviation Show encerra neste sábado, 07 de junho, no São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional.

