Faltam 2 dias para o CONEXÃO AEROPORTOS - ACI-LAC e ABR Aeroportos Workshop exclusivo para jornalistas, cujo objetivo é apresentar uma visão conceitual e técnica de temas estratégicos do setor aeroportuário no Brasil

Workshop exclusivo para jornalistas Divulgação ACI-LAC

No dia 5 de setembro de 2025, de 9h às 12h, ACI-LAC e ABR Aeroportos realizarão um workshop exclusivo para jornalistas, cujo objetivo é apresentar uma visão conceitual e técnica de temas estratégicos do setor aeroportuário no Brasil e situar o país no contexto global da indústria.

O encontro é gratuito e online e, ao logo do workshop, os jornalistas terão oportunidade de fazer perguntas aos porta-vozes pelo chat da plataforma.

Veja a seguir a programação:

9h-10h: Funções e responsabilidades no sítio aeroportuário

‌



Neste primeiro momento, Fábio Carvalho, CEO da ABR Aeroportos do Brasil , esclarece as complexidades do sítio aeroportuário e como diferentes atores — concessionárias, companhias aéreas, prestadores de serviços e órgãos públicos — atuam e interagem no dia a dia de um aeroporto, com seus papéis, responsabilidades e desafios operacionais.

10h-11h: Gerenciamento das emissões de carbono

‌



Em seguida, Filipe Reis, consultor sênior no Brasil do Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe (ACI-LAC) , faz um panorama do compromisso setorial de redução das emissões líquidas de carbono, das iniciativas no Brasil de incentivo aos aeroportos em direção à descarbonização e como o país está posicionado no cenário da América Latina. Reis traz também o funcionamento e resultados do Programa ACI Airport Carbon Accreditation, único programa global de certificação para o gerenciamento de carbono aprovado para aeroportos. Neste painel, Ricardo Gesse, CEO de Zurich Airport Brasil , relata as lições aprendidas na trajetória de gerenciamento de emissões dos quatro aeroportos da rede Zurich no país.

11h-12h: Aspectos regulatóriosNa última etapa do workshop, Fábio Carvalho traça o histórico do processo de concessões aeroportuárias no Brasil, apresentando a evolução da modelagem dos leilões desde 2011, os principais marcos regulatórios e suas repercussões em contratos, tarifas e sustentabilidade do setor.

‌



Veja como participar via Google Meet:

Acesse o link da videochamada: https://meet.google.com/sza-qqpi-pzv

Ou disque: ‪(BR) +55 19 4560-9836 PIN: ‪398 157 622#Outros números de telefone: https://tel.meet/sza-qqpi-pzv?pin=6070016839230

Confirme sua presença aqui: https://forms.gle/t9seNLrxQPHME4K3A

