Faltam 2 dias para o CONEXÃO AEROPORTOS - ACI-LAC e ABR Aeroportos

Workshop exclusivo para jornalistas, cujo objetivo é apresentar uma visão conceitual e técnica de temas estratégicos do setor aeroportuário no Brasil
No dia 5 de setembro de 2025, de 9h às 12h, ACI-LAC e ABR Aeroportos realizarão um workshop exclusivo para jornalistas, cujo objetivo é apresentar uma visão conceitual e técnica de temas estratégicos do setor aeroportuário no Brasil e situar o país no contexto global da indústria.
O encontro é gratuito e online e, ao logo do workshop, os jornalistas terão oportunidade de fazer perguntas aos porta-vozes pelo chat da plataforma.
Veja a seguir a programação:
9h-10h: Funções e responsabilidades no sítio aeroportuário
Neste primeiro momento, Fábio Carvalho, CEO da ABR Aeroportos do Brasil, esclarece as complexidades do sítio aeroportuário e como diferentes atores — concessionárias, companhias aéreas, prestadores de serviços e órgãos públicos — atuam e interagem no dia a dia de um aeroporto, com seus papéis, responsabilidades e desafios operacionais.
10h-11h: Gerenciamento das emissões de carbono
Em seguida, Filipe Reis, consultor sênior no Brasil do Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe (ACI-LAC), faz um panorama do compromisso setorial de redução das emissões líquidas de carbono, das iniciativas no Brasil de incentivo aos aeroportos em direção à descarbonização e como o país está posicionado no cenário da América Latina. Reis traz também o funcionamento e resultados do Programa ACI Airport Carbon Accreditation, único programa global de certificação para o gerenciamento de carbono aprovado para aeroportos. Neste painel, Ricardo Gesse, CEO de Zurich Airport Brasil, relata as lições aprendidas na trajetória de gerenciamento de emissões dos quatro aeroportos da rede Zurich no país.
11h-12h: Aspectos regulatóriosNa última etapa do workshop, Fábio Carvalho traça o histórico do processo de concessões aeroportuárias no Brasil, apresentando a evolução da modelagem dos leilões desde 2011, os principais marcos regulatórios e suas repercussões em contratos, tarifas e sustentabilidade do setor.
Veja como participar via Google Meet:
Acesse o link da videochamada: https://meet.google.com/sza-qqpi-pzv
Ou disque: (BR) +55 19 4560-9836 PIN: 398 157 622#Outros números de telefone: https://tel.meet/sza-qqpi-pzv?pin=6070016839230
Confirme sua presença aqui: https://forms.gle/t9seNLrxQPHME4K3A
