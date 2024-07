FedEx produz mais de 5.500 cobertores para doação a partir da reciclagem de 4,1 toneladas de tecidos A maior parte da produção da 9ª edição do Programa FedEx de Reciclagem de Uniformes será enviada para atender às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, como parte da ajuda humanitária que a empresa está direcionando ao estado

A Federal Express Corporation, maior empresa de transporte do mundo, irá realizar, neste inverno, a doação de 5.650 cobertores produzidos por meio da reciclagem de mais de 13 mil peças de uniformes fora de uso de seus funcionários do Brasil. A ação beneficiará instituições de amparo a pessoas em situação de vulnerabilidade social e de proteção animal, especialmente aquelas que estão trabalhando no apoio à população afetada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

Desde a sua primeira edição, em 2015, o Programa FedEx de Reciclagem de Uniformes já confeccionou 32 mil cobertores a partir de 81,6 mil peças de roupas, totalizando quase 26 toneladas de tecidos reutilizados. A iniciativa faz parte do FedEx Cares, programa global de engajamento comunitário. Além de contribuir para uma economia solidária, ele colabora com os esforços da empresa nas áreas social e ambiental e já atendeu mais de 60 ONGs em todo o Brasil.

Na 9ª edição do programa, 4,6 mil cobertores serão destinados a pessoas, e 1.050 unidades, em tamanho menor, para animais. Cerca de 65% das peças terão como destino o Rio Grande do Sul: 3 mil cobertores para apoiar as ações do Exército de Salvação no estado e 700 unidades menores para organizações de proteção animal. O restante será encaminhado para ONGs indicadas por funcionários em outras localidades do país.

“O Programa FedEx de Reciclagem de Uniforme reflete nosso propósito de impactar positivamente as comunidades onde atuamos e o nosso compromisso em minimizar os impactos da nossa operação no meio ambiente”, diz Gabriel Kayser, diretor de marketing e experiência do cliente da FedEx. Além de apoiar a sustentabilidade e o bem-estar das comunidades atendidas pela FedEx, a empresa tem como meta atingir operações globais neutras em carbono até 2040.

Sobre a Federal Express Corporation

A Federal Express Corporation é a maior empresa de transporte expresso do mundo, oferecendo entregas rápidas e confiáveis para mais de 220 países e territórios. A Federal Express Corporation utiliza uma rede global aérea e terrestre para acelerar a entrega de remessas urgentes com data e prazos definidos.

