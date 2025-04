Feira Expo eVTOL 2025 destaca desafios e oportunidades do mercado de “carros voadores” Organizado pela MundoGEO, evento reúne ecossistema do setor de mobilidade aérea avançada formado pela indústria, governo, operadores e especialistas do setor de aviação Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/04/2025 - 15h55 (Atualizado em 23/04/2025 - 15h55 ) twitter

Expo eVTOL 2025 Divulgação MundoGEO

A MundoGEO realizará entre 3 e 5 de junho de 2025, no Expo Center Norte - Pavilhão Azul, em São Paulo, a Expo eVTOL 2025. O evento é o principal encontro da América Latina do setor de mobilidade aérea urbana e das aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL), também conhecidas como “carro voadores”, e reunirá importantes atores desse mercado em uma feira de tecnologia e debaterá os assuntos mais atuais no 3º Fórum eVTOL. O tema da edição deste ano é “Aviação do Futuro”.

A edição de 2025 contará com a presença de fabricantes de eVTOLs de passageiros e de outras aplicações, como transporte de carga e uso aeroagrícola, além de empresas que fornecem tecnologia para esses equipamentos, desenvolvedoras de infraestrutura (vertiportos), fornecedoras de soluções de gerenciamento de tráfego aéreo e futuras operadoras dessas aeronaves. A feira mostrará como a Aviação do Futuro está sendo liderada pela revolução dos “carros voadores”, que mudará a forma de se locomover nas cidades.

Já estão confirmadas importantes empresas desse setor, como a Eve Air Mobility, companhia do grupo Embraer, que detém hoje a maior carteira de vendas de eVTOLs do mundo, além da Moya Aero, EHang, Vertical Connect, V8, Ave Technology, entre outros. Estarão presentes também a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).

Além da feira, a Expo eVTOL realizará o 3º Fórum eVTOL, com a presença de especialistas brasileiros e de outros países que debaterão os principais temas desse mercado, como a certificação de eVTOLs, digitalização do espaço aéreo, vertiportos, tecnologias de propulsão, entre outros. Também será realizada a 1ª edição do Seminário eVTOLs no Ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana, para discutir a integração dos eVTOLs às cidades, sendo destinado para gestores públicos conhecerem o que há de mais novo nesse setor.

“A feira Expo eVTOL promove um fórum internacional e um seminário para discutir a mobilidade aérea nas cidades. O evento se tornou um ponto de encontro anual da comunidade para discutir como este novo modal de transporte de cargas e passageiros vai impactar o setor de aviação no Brasil e no mundo”, comenta o CEO da MundoGEO, Emerson Granemann.

Na edição de 2024, a Expo eVTOL reuniu mais de 8 mil visitantes de 33 países, representando 42% de crescimento em relação à feira de 2023 — o evento é realizado simultaneamente com o MundoGEO Connect, a DroneShow Robotics e o SpaceBR Show. Além disso, teve mais de 200 marcas e cresceu 50% em área. Um dos pontos altos do evento foi a oferta de conteúdo através de cursos, seminários e fóruns com especialistas discutindo projetos, regulamentação e tendências. Foram mais de 150 horas de conteúdo, 180 palestrantes e representantes de mais de 30 países entre os visitantes da feira.

A Expo eVTOL é organizado pela MundoGEO, que pertence à Italian Exhibition Group (IEG). De forma simultânea à Expo eVTOL, acontecem no mesmo local outros três eventos com grande sinergia: a DroneShow Robotics, sobre drones profissionais; o MundoGEO Connect, sobre tecnologias de captura da realidade; e o SpaceBR Show, sobre a cadeia produtiva do setor e as soluções que vêm do espaço.

Serviço:

O quê: Expo eVTOL 2025

Quando: 3 e 5 de junho de 2025

Formato: Presencial

Onde: Expo Center Norte - Pavilhão Azul, em São Paulo

Mais informações: www.expoevtol.com

