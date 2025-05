Feiras da MundoGEO acontecem na próxima semana no Expo Center Norte, em São Paulo Veja os principais produtos que serão apresentados Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/05/2025 - 12h26 (Atualizado em 29/05/2025 - 12h26 ) twitter

DroneShow Robotics 2025: entre os dias 03 e 05 de junho no Expo Center Norte Divulgação MundoGEO

Na semana que vem começam as feiras DroneShow Robotics, MundoGEO Connect, SpaceBR Show e Expo eVTOL 2025, que acontecem simultaneamente entre os dias 03 e 05 de junho no Expo Center Norte – Pavilhão Azul, em São Paulo (SP).

Os eventos reunirão as principais tecnologias e inovações dos mercados de drones, espaço, inteligência geográfica e eVTOLs (os veículos elétricos de decolagem e pouso vertical, conhecidos também como “carros voadores”).

As feiras também trarão painéis e fóruns sobre diversos assuntos, como legislação, tecnologias, uso de Inteligência Artificial, dentre outros temas.

Além disso, o espaço promoverá uma troca entre os visitantes e executivos das empresas que estão em evidência nos setores.

eVTOLs

EVE Air Mobility

Durante sua segunda participação no evento, a empresa spin-off da Embraer, dedicada ao desenvolvimento de soluções inovadoras para o mercado de Mobilidade Aérea Avançada (AAM), apresentará o conceito da cabine do seu eVTOL primeira vez no Brasil para o público geral.

Arycom

A empresa apresentará o Velaris, solução proprietária de conectividade dedicada para Drones e Aeronaves de Mobilidade Aérea Avançadas. A tecnologia permite que as aeronaves sejam operadas além da visada BVLOS (além da linha de visão), possibilitando que aeronaves não tripuladas compartilhem, de forma segura e integrada, os céus com a aviação tripulada.

Tupan

Em seu estande, a empresa irá apresentar a plataforma multiuso BEE, sistema avançado de VTOL (Decolagem e Pouso Vertical) projetado para três setores de alto crescimento e relevância: AGROBEE – agricultura, sendo o maior drone agrícola atualmente no país e projetado para pulverização em larga escala; GUARDIANBEE – combate a incêndios e resposta a desastres, com sensores inteligentes que auxiliam a prestar o suporte de emergências; LOGBEE – logística, desenvolvido para transporte de cargas em áreas remotas ou de difícil acesso.

Satélites

Globalstar

Voltada para a tecnologia satelital, lançará seu modem bidirecional. Intitulado RM200M, este é o primeiro módulo satelital a integrar, em um único dispositivo, GNSS, Bluetooth, acelerômetro e processador de aplicações. A operação permite o envio e recebimento de dados em tempo real, tudo com baixo consumo de energia.

Novaterra

Em parceria com a Omeo Space, a companhia especializada em geoinformação apresentará o NightVision, solução de visão noturna por satélite, que permite visualizar e analisar, de maneira detalhada, a atividade urbana, infraestrutura, segurança e impactos ambientais durante a noite.

Drones

SkyDrones

Na feira, irá dispor o SkyClean. Lançado no final de 2023, o drone é utilizada para lavagem de alta pressão em alturas (limpeza de fachadas, vidraças, estruturas verticais etc). Desempenha um trabalho com a mesma pressão de uma lava jato industrial, conseguindo trabalhar de forma segura até 50 metros de altura, aplicar produtos de limpeza e fornecer uma produtividade de até 1000 m² por hora de trabalho.

Além disso, também estará exposto o Pelicano UMVEC, drone de classe 3 desenvolvido para o controle de mosquitos transmissores de doenças em áreas urbanas.

Stella Tecnologia

Apresentará o ATOBA, maior drone já desenvolvido no hemisfério sul. Ideal para missões de vigilância marítima, ISR (Intelligence, Surveyllance and Reconnaissance) e apoio logístico. Também irá expor o ALBATROZ, drone tático projetado para operações navais, usado para reconhecimento, vigilância costeira e missões embarcadas de custo e médio alcance.

Tecnologias

Orbital Engenharia S.A.

A Orbital trará para o público do evento um drone de nova geração do tipo e-VTOL, que ao combinar o alcance de grandes áreas com a versatilidade do modo quadricóptero, permite que ele seja utilizado tanto em missões de vigilância extensiva quanto em operações policiais de precisão em áreas urbanas ou rurais.

Além disso, a empresa revelará seu escudo anti-drone, que oferece cobertura mais ampla e eficiente contra vários drones simultaneamente, criando zonas de proteção seguras. O sistema fornece monitoramento contínuo, permitindo a detecção, identificação e neutralização não apenas do drone, mas também de seu operador, proporcionando às forças policiais consciência situacional aprimorada e um controle efetivo das ameaças.

Benelli

A fabricante italiana de armamentos levará à exposição a M4 A.1. Drone Guardian, espingarda anti-drone. Com a nova tecnologia A.I (Advanced Impact), a nova arma possui um cano alongado, que aumenta a velocidade, distância e capacidade de penetração do projétil.

Anúncios

Além dos produtos, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) trará novidades regulatórias sobre as operações de drones no Brasil.

Serviço:

O quê: DroneShow Robotics 2025, MundoGEO Connect 2025, SpaceBR Show 2025 e Expo eVTOL 2025

Quando: 3 e 5 de junho de 2025

Formato: Presencial

Onde: Expo Center Norte - Pavilhão Azul, em São Paulo

