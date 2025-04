Feriado do Dia do Trabalhador será de fluxo intenso no Aeroporto de Comandatuba Infraestrutura moderna e serviços de excelência posicionam o terminal como referência em acessibilidade aérea no sul da Bahia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/04/2025 - 18h43 (Atualizado em 30/04/2025 - 18h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aeroporto de Comandatuba: movimento intenso Divulgação

Destino de viajantes em busca de tranquilidade e belezas naturais, a Ilha de Comandatuba, no sul da Bahia, segue entre os locais preferidos para o descanso nos feriados prolongados. Sob gestão da Socicam, o Aeroporto de Comandatuba espera receber aproximadamente 470 passageiros, entre embarques e desembarques entre os dias 1º e 4 de maio, por ocasião do Feriado do Dia Trabalhador

No período, a previsão é de quatro pousos e decolagens conectando a ilha aos aeroportos de Congonhas (SP), Guarulhos (SP) e Confins (MG), em frequências operadas pelas companhias aéreas Azul e Latam.

Segundo Kennia Gomes, gerente do Aeroporto de Comandatuba, o terminal está preparado para garantir uma operação tranquila e acolhedora. “Estamos comprometidos em oferecer uma experiência de embarque e desembarque ágil e agradável. Toda a operação é planejada para garantir um atendimento de excelência, desde o check-in até a finalização da viagem”, afirma.

Já Alexander Cerqueira, diretor da Divisão de Aeroportos da Socicam, reforça o papel estratégico do aeroporto na conectividade regional. “Comandatuba é um dos destinos mais encantadores do país, e o aeroporto oferece a estrutura, a segurança e o conforto necessários para quem visita ou retorna da ilha. É uma combinação que fomenta o turismo e movimenta a economia local”, destaca.

‌



Para garantir uma viagem tranquila, a orientação é que os passageiros cheguem ao aeroporto com, pelo menos, duas horas de antecedência e fiquem atentos aos horários e orientações da companhia aérea responsável pelo voo.

SOBRE O AEROPORTO DE COMANDATUBA

‌



Porta de entrada de um dos mais belos paraísos à beira-mar do Brasil, o Aeroporto de Comandatuba está localizado no Sul da Bahia e é administrado desde 2016 pela Socicam. Em fevereiro de 2021, foi autorizado a receber operações comerciais, passando a ser classificado como Aeroporto público. Com pista de 2 mil metros, possui capacidade para atendimento de aeronaves como Boeing 737 e Airbus 320, típicas da aviação doméstica brasileira.

SOBRE A SOCICAM

‌



Líder no segmento de infraestrutura de mobilidade no Brasil, a Socicam é especialista em viabilizar soluções para gestão de terminais rodoviários, urbanos, aeroportuários e portuários, sempre com foco no bem-estar do cidadão. Com 53 anos de trajetória, é responsável pela gestão de 116 empreendimentos em todas as regiões do país. Por mês, são mais de 130 milhões de pessoas atendidas em todos os modais de transporte, com mais de 5 milhões de partidas de ônibus, aviões e embarcações.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.