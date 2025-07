Férias a bordo: animações são destaque nos voos da Azul em julho Filmes como ‘Dominguinhos’ e ‘Luiz Melodia – No Coração do Brasil’ estão entre as obras nacionais mais assistidas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/07/2025 - 15h51 (Atualizado em 28/07/2025 - 15h51 ) twitter

Animações são destaque nos voos da Azul Gabriel Benevides

A Azul fez um levantamento com o ranking das produções mais exibidas nas telas dos seus voos durante o mês de julho. Entre os conteúdos estão filmes, séries e músicas, incluindo blockbusters, clássicos e obras brasileiras, tanto em rotas nacionais quanto internacionais.

O Top 5 da companhia tem como grande destaque animações - com Lilo & Stitch na liderança, seguido por Tom & Jerry em segundo lugar e Happy Feet 2 na terceira posição. O filme dramático americano John Q (Um Ato de Coragem) ficou em quarto lugar, e mais uma animação, Turning Red, em quinto.

O cinema nacional também está entre as escolhas dos Clientes da companhia. Os mais assistidos foram os documentários Luiz Melodia: No Coração do Brasil (2024), e Dominguinhos (2014) - que abordam vida e obra dos dois aclamados artistas da Música Popular Brasileira.

“Focada na melhor experiência em seus voos, a Azul oferece um conteúdo diversificado em suas telas de entretenimento. Além das animações estrangeiras, as obras de cineastas brasileiros demonstram que o cinema nacional também está em alta, atraindo muitos cliques durante o período. Para ampliar o acesso a este tipo de entretenimento e dar mais conforto aos Clientes, a Companhia investiu em tecnologia e acaba de instalar conexão Bluethooth em todas as aeronaves Embraer E2 de sua frota, o que pode ampliar os telespectadores desse tipo de entretenimento”, destacou Tatiane Calfa Dolci gerente geral de Experiência do Cliente da Azul.

‌



Entre outros destaques estão os títulos Uma Aventura Lego, O Diário da Princesa, Coringa: Delírio a Dois, Sniper Americano e o clássico Branca de Neve e os Sete Anões.

‌



