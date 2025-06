Férias de julho por menos de R$600: operadora revela voos acessíveis para quem deixou para a última hora Kayak levantou as rotas aéreas que estão com preços médios mais em conta para todo o mês de julho Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/06/2025 - 02h05 (Atualizado em 27/06/2025 - 02h05 ) twitter

Aerial view of famous Copacabana Beach in Rio de Janeiro, Brazil. Marchello74 via Kayak

Julho é tradicionalmente um dos meses mais movimentados para o turismo, especialmente entre famílias com crianças, devido ao recesso escolar. E, para aquelas que estão pensando em embarcar em uma viagem doméstica de última hora, o KAYAK, principal buscador de viagens do mundo com mais de 10 anos de atuação no Brasil, traz uma notícia animadora: ainda é possível garantir passagens aéreas de ida e volta por menos de R$600 por pessoa, para diversos destinos.

O KAYAK comparou buscas para viajar entre 01 e 31 de julho, com os cinco meses seguintes, de agosto a dezembro. A análise ainda trouxe uma boa surpresa para os viajantes de julho, pois quase todas as rotas destacadas também estão mais acessíveis neste mês, do que de agosto a dezembro. Voos de São Paulo para Florianópolis, por exemplo, estão com preços médios 13% mais baixos em julho do que no restante do ano.

“Nossos dados destacam grandes centros de conexão aérea no Brasil com preços atrativos para quem deixou o planejamento para o último momento. Com um pouco de flexibilidade nas datas e horários, ainda é viável organizar uma viagem divertida e acessível. Afinal, julho é uma ótima chance de conhecer novos destinos do Brasil com as crianças, sem comprometer o orçamento familiar. Recomendo que os pais fiquem de olho na programação que as prefeituras das cidades costumam publicar, com sugestões de passeios, eventos e exposições, para montar um roteiro completo”, comenta Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil.

Gustavo também indica o viajante a utilizar ferramentas gratuitas para que, mesmo em um planejamento de último minuto, ainda seja possível encontrar meios de economizar. O KAYAK PriceCheck, recurso disponível no aplicativo do KAYAK, permite que ele faça o upload de uma captura de tela de um itinerário de voo, localizado em qualquer site, e verifica rapidamente centenas de sites para identificar se o usuário está conseguindo um ótimo preço.

*As imagens aqui presentes devem ser usadas apenas para fins de promoção do KAYAK em conjunto com este artigo.

Metodologia

O levantamento foi realizado no dia 04 de junho de 2025, na base de dados do KAYAK.com.br, considerando buscas de 03/04/2025 a 01/06/2025 por voos de ida e volta, em classe econômica, de todos os aeroportos do Brasil, para todos os aeroportos do Brasil, para datas de viagem entre 01/07/2025 e 31/07/2025. Buscas de 03/04/2025 a 01/06/2025 para viagens entre 01/08/2025 e 31/12/2025 foram usadas para comparações. Os preços são uma média e podem variar com o tempo. A economia não é garantida e as porcentagens são aproximadas.

