Férias escolares: BH Airport espera mais de um milhão de passageiros em julho Para atender o aumento da demanda, as companhias aéreas preparam 430 voos extras para destinos como Porto Seguro, Salvador e Maceió Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/07/2025 - 16h12 (Atualizado em 03/07/2025 - 16h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Expectativa é que 1,1 milhão de passageiros circulem pelo terminal durante todo o mês de julho Divulgação BH Airport

Chegou a alta temporada: no mês julho, período de férias escolares, o BH Airport ganha ainda mais movimento com os passageiros que embarcam em viagens em família, excursões de escola e turismo de inverno. A expectativa é que 1,1 milhão de passageiros circulem pelo terminal durante todo o mês de julho, o que representa um crescimento de 2% em relação ao mesmo mês em 2024. O período também exige maior demanda das companhias aéreas, que estão preparando 430 voos extras durante o mês. Entre os destinos mais procurados estão Porto Seguro, Salvador e Maceió.

Segundo o COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes, o terminal tem uma operação especial em períodos de alta temporada com reforço nas equipes de segurança e apoio aos passageiros. Ele destaca que para trazer ainda mais agilidade ao processo de embarque e procedimentos de segurança nos canais de inspeção (raio-x), o BH Airport está implementando o embarque rápido. Trata-se de um fluxo prioritário para quem está levando apenas um item (seja uma mala, uma bolsa ou uma mochila, por exemplo).

“O embarque rápido é mais uma solução que implementamos para trazer mais eficiência para a operação e mais conforto ao passageiro, principalmente nesses períodos de alta demanda, como férias escolares. Toda a operação também está pensada para atender esse aumento de volume, o que inclui nosso mix comercial com mais de 100 operações, entre restaurantes, lojas de varejo, salas VIPs e outros serviços”, afirma.

Entre as novidades de destinos em julho está a rota BH – Bariloche, que acaba de ser inaugurada no terminal internacional mineiro. A operação é da Azul Linhas Aéreas em aeronaves Airbus A320, que acomodam até 168 passageiros. A rota é sazonal e incluirá, ao todo, 32 operações e 5,7 mil assentos, com partidas de Belo Horizonte às quartas-feiras e domingos, durante a temporada de junho a agosto.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.