Festival de Cinema agita Gramado e valoriza atuação dos agentes de viagens

Festival é referência para o cinema nacional Edison Vara/Agência Pressphoto

A cidade de Gramado (RS) se prepara para receber, de 13 a 23 de agosto, a 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado, evento que movimenta ainda mais um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil. Para aproveitar ao máximo essa experiência, a Associação Brasileira de Agências de Viagens - ABAV Nacional - reforça a importância de contar com o suporte dos agentes de viagens, que oferecem roteiros e serviços personalizados de acordo com o perfil e os interesses de cada turista.

Com sua arquitetura charmosa, gastronomia de excelência, clima serrano e atrações icônicas como o Lago Negro, além de vinícolas e mirantes, Gramado é um convite permanente para viajantes de vários perfis, como os que viajam sozinhos, os casais, as famílias e grupos de amigos. O festival, que é um dos mais prestigiados do cinema da América Latina, acrescenta um atrativo cultural de peso ao destino, reunindo artistas, produtores, jornalistas e cinéfilos de todo o país e do exterior.

Ao longo de sua trajetória, o evento acompanhou todas as fases do cinema nacional, tornando-se pioneiro e referência na realização de eventos do gênero no País. Além da celebração da produção brasileira e gaúcha, o festival ainda inclui em sua programação uma mostra competitiva de filmes ibero-americanos desde 1992. Já os troféus Oscarito, Eduardo Abelin, Kikito de Cristal e Cidade de Gramado prestam homenagem a atores, cineastas e personalidades ligadas ao cinema.

Em um momento em que os viajantes buscam cada vez mais experiências únicas, personalizadas e alinhadas às suas paixões, o papel do agente de viagens se torna ainda mais estratégico. De acordo com a presidente da ABAV Nacional, Ana Carolina Medeiros, esse profissional transforma desejos e expectativas em roteiros sob medida, agregando comodidade, segurança e acesso a experiências exclusivas que muitas vezes passam despercebidas em reservas feitas por conta própria.

‌



“O agente conhece profundamente o destino e é capaz de criar um roteiro customizado, cuidando de cada detalhe, desde a hospedagem e transporte até experiências exclusivas. Isso inclui adaptar a viagem às preferências de cada viajante, dos apaixonados por cinema, que podem acompanhar as principais sessões do festival, aos que preferem gastronomia, natureza ou compras. Assim, cada perfil encontra em Gramado a sua própria história para viver”, destacou.

A ABAV Nacional atua continuamente na promoção dos destinos brasileiros, acreditando no turismo como um dos motores da economia do País. E os agentes de viagens estão no centro desse processo, aproximando os turistas das melhores experiências e fortalecendo toda a cadeia do setor com um serviço de qualidade e segurança aos turistas.

‌



Sobre a ABAV Nacional

A ABAV Nacional - Associação Brasileira de Agências de Viagens - é a entidade brasileira de maior representatividade do agenciamento no turismo nacional. Presente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, foi fundada em 1953 e hoje conta com mais de 2 mil empresas associadas, entre agências de viagens, operadoras e consolidadoras, que, juntas, respondem por cerca de 80% de toda a movimentação de vendas e distribuição de produtos e serviços turísticos no País.

‌



A ABAV é membro afiliado da ONU Turismo desde 2024, membro do Conselho Nacional do Turismo desde a sua fundação, além de integrar o WTAAA - World Travel Agencies Association Alliance e o Folatur - Fórum Latino-Americano de Turismo, atuando em prol do agenciamento em nível global e fortalecendo seu papel como referência no turismo internacional.

