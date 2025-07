Fim do incômodo: Passageiros não precisam mais tirar os sapatos durante inspeção nos aeroportos americanos Segurança Interna encerra a remoção obrigatória de calçados na triagem do aeroporto em voos com origem nos EUA Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/07/2025 - 11h59 (Atualizado em 09/07/2025 - 12h00 ) twitter

Ponto de verificações de segurança: sem necessidade de tirar os sapatos Michael Ball via Wikimedia Commons

O incômodo de ter que tirar os sapatos após uma longa espera na fila durante inspeção nos terminais americanos pode virar coisa do passado. A secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, anunciou nesta terça-feira (8) que os viajantes que partirem dos aeroportos dos Estados Unidos não precisarão mais tirar os calçados ao passar pelos pontos de verificação da Administração de Segurança de Transporte (TSA), encerrando a determinação de quase duas décadas da agência. Este procedimento existe desde 2006.

Noem disse que a nova política entrará em vigor em todos os aeroportos do país.

Embora o equipamento instalado em cada aeroporto possa ser diferente, Noem garantiu que se avaliou que o equipamento em cada aeroporto e está “totalmente confiante” de que há segurança adequada enquanto os indivíduos passam pelo processo de triagem com seus sapatos calçados.

“Às vezes, algumas pessoas serão solicitadas a tirar os sapatos, caso consideremos que há níveis adicionais de triagem necessários que ainda podem ser aplicados a uma pessoa”, disse Noem em entrevista coletiva no Aeroporto Nacional Reagan, em Washington, na tarde de terça-feira. “Mas estamos entusiasmados com o fato de termos a tecnologia, agora que implementamos as múltiplas camadas de triagem nos últimos anos, que nos permitem permitir que nossos viajantes mantenham os sapatos calçados.”

Noem disse que a agência conseguiu encerrar a política devido à “segurança em camadas” implementada pela TSA. Essas camadas incluem agentes adicionais nos pontos de verificação de segurança, novos scanners e tecnologias, além da exigência do REAL ID recentemente aplicada.

Os passageiros continuarão passando por várias etapas de triagem. Eles também passarão pela verificação de identidade. E, de fato, a TSA recentemente obteve um sucesso com a implementação do REAL ID, sistema de identificação americano, já que, como você sabe, o REAL ID foi criado por lei há mais de 20 anos e nós o implementamos recentemente.

Aqueles que viajarem sem um REAL ID não precisarão tirar os sapatos, mas poderão ser sinalizados por outros motivos que podem exigir que passem por uma triagem de segurança adicional.

