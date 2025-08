Flybondi anuncia expansão na América do Sul com voos ao Paraguai Companhia low cost inclui em suas rotas trecho de Buenos Aires a Encarnación Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/08/2025 - 08h07 (Atualizado em 05/08/2025 - 08h07 ) twitter

Retorno ao Paraguai com o lançamento de uma nova rota internacional Divulgação Flybondi

A Flybondi, primeira companhia aérea low cost a conectar Brasil e Argentina, anuncia seu retorno ao Paraguai com o lançamento de uma nova rota internacional. A partir de 24 de agosto, a empresa começará a operar voos diretos de Buenos Aires a Encarnación, sul paraguaio, com quatro voos semanais durante este mês.

O novo destino representa um marco para a Flybondi e para a cidade: será a primeira vez que a empresa operará voos regulares no Aeroporto Internacional de Encarnación Tte. Amín Ayub, expandindo assim sua presença regional e reafirmando seu compromisso com a conectividade na América do Sul.

A Flybondi operará quatro voos semanais em agosto, às segundas, quartas, sextas e domingos; e, a partir de setembro, operará voos às segundas, quartas e sextas-feiras. As idas de Buenos Aires acontecerão às 17h, com chegada em Encarnación às 18h40, e do Paraguai às 19h40, com a chegada ao Aeroporto Internacional de Ezeiza, na capital argentina, às 21h25.

“Retornar ao Paraguai era um objetivo antigo, e poder alcançá-lo nos enche de orgulho e alegria. Esta nova rota será fundamental para que mais paraguaios e argentinos possam viajar com as melhores tarifas do mercado”, disse Mauricio Sana, CEO da Flybondi.Com esta adição, a Flybondi chega ao seu sexto destino internacional, e fortalece a presença na região, que já conta com sete rotas para o Brasil: de Buenos Aires para o Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Salvador da Bahia e Maceió; e de Córdoba para o Rio de Janeiro e Florianópolis.

A Flybondi continua expandindo sua rede de conectividade internacional e foca no crescimento do turismo regional com uma proposta baseada em acessibilidade, liberdade de voo e uma experiência simples, segura e eficiente.A companhia opera atualmente 27 trechos (16 domésticos, 4 interprovinciais e 7 internacionais para o Brasil), conectando 15 destinos domésticos e 5 internacionais. Graças à sua proposta de oferecer a liberdade de voar, mais de 16 milhões de passageiros já escolheram a companhia aérea, e 20% deles voaram pela primeira vez na vida.

