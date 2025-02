Flybondi completa 7 anos com mais de 87 mil voos e 14 milhões de passageiros Apenas de e para solo brasileiro, foram mais de 590 mil passageiros e mais de 3.600 voos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/02/2025 - 20h29 (Atualizado em 06/02/2025 - 20h29 ) twitter

Flybondi: 87 mil voos e 14 milhões de passageiros Divulgação

A Flybondi comemora em 2025 sete anos de operações, em um marco na aviação comercial da América do Sul. Desde seu surgimento, a companhia low cost afirma que transformou a indústria, democratizou o acesso ao avião como meio de transporte e permitiu que milhões de pessoas voassem pela primeira vez na vida.

No dia 26 de janeiro de 2018, a Flybondi realizou seu voo inaugural de Córdoba a Puerto Iguazú, na Argentina, junto com seus primeiros 189 passageiros. Em poucos anos, conseguiu se firmar como uma das companhias aéreas mais escolhidas pelos argentinos. Neste período, mais de 14 milhões de pessoas voaram pelo país e também pelo Brasil, dos quais 20% são pessoas que viajaram de avião pela primeira vez.

A empresa operou mais de 87.300 voos nestes 7 anos e desenvolveu uma rede de 23 rotas nacionais. Apenas de e para solo brasileiro, foram mais de 590 mil passageiros e mais de 3.600 voos. Nas conexões internacionais, são operados hoje 3 destinos no Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis. Nesta temporada de verão, foram adicionados voos charter para Maceió. Ao longo dos 7 anos, a companhia aérea também operou voos para o Paraguai e Uruguai.

‌



A Flybondi distingue-se pela capacidade de inovação e pelo espírito pioneiro que reforçam a sua liderança no setor, afirma a companhia aérea. Entre os marcos mais notáveis, estão a criação do serviço de Handling e a recente obtenção de autorização para prestação de serviço a terceiro; a criação do Ticket 3.0 (a primeira passagem aérea do mundo que pode ser revendida); a adesão ao Club Flybondi e muitos outros avanços que transformaram o setor. Além disso, graças à desregulamentação do setor promovida pelo governo argentino, a Flybondi foi a primeira companhia aérea do país a incorporar uma frota na modalidade ACMI, o que lhe permitiu agregar 4 novas aeronaves para este verão.

A empresa foi reconhecida inúmeras vezes pelo Great Place to Work, cuja edição mais recente a classificou em 2º lugar nas Melhores Empresas para Trabalhar para Jovens Talentos. Anteriormente, obteve certificações como “Melhor lugar para trabalhar para mulheres” e “Melhor lugar para trabalhar: empresas que se importam”. Atualmente, a Flybondi conta com uma equipe de 1.600 flybondiers em todo Argentina.

‌



De acordo com o Relatório Mensal da Administração Nacional de Aviação Civil (ANAC), em 2024 a companhia atingiu uma participação média no mercado doméstico de 23%. Hoje, 4 em cada 10 passageiros na Argentina utilizam companhias aéreas low cost para voar.

“Temos muito orgulho de tudo que conquistamos nesses sete anos. Mudamos a forma de voar na Argentina e realizamos o sonho de voar de muita gente. Vamos continuar inovando e crescendo para que mais argentinos possam desfrutar da liberdade de voar”, diz Mauricio Sana, CEO da Flybondi.

