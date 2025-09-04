Flybondi incorpora novo avião e aumenta frequência de voos a Florianópolis Companhia passa a oferecer três viagens por semana de Buenos Aires à capital catarinense Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/09/2025 - 16h23 (Atualizado em 04/09/2025 - 16h24 ) twitter

Flybondi aumenta o número de voos de Buenos Aires a Floripa Divulgação flyBondi

A Flybondi, primeira companhia aérea low cost a conectar Brasil e Argentina, anuncia que adicionará uma aeronave Airbus A320 à sua frota, no modelo ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance), que permite a operação de aeronaves com matrícula estrangeira e a participação de tripulações internacionais em serviços aéreos comerciais. Essa modalidade de aumento de capacidade é utilizada mundialmente e permite que as companhias aéreas fortaleçam suas frotas, aumentem as frequências e garantam maior conectividade.

A nova aeronave que se junta à frota, pertencente à AvionExpress Brasil, representa o primeiro passo na expansão da frota da Flybondi para a próxima temporada de verão e replica o sucesso alcançado em experiências anteriores com esse modelo operacional.A partir desta quarta-feira (3 de setembro), inclusive, a companhia amplia a conexão entre Buenos Aires e Florianópolis para três voos semanais. Essa frequência se mantém até novembro, quando as operações passam para um voo diário durante a temporada de verão. A Flybondi tem atualmente sete conexões para o Brasil, de Buenos Aires para o Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Salvador e Maceió; e de Córdoba para o Rio de Janeiro e Florianópolis.“A chegada dessa nova aeronave marca mais um passo importante na nossa estratégia de crescimento e de fortalecimento da conectividade regional. O modelo ACMI nos permite ampliar rapidamente nossa capacidade, garantindo mais opções de voos e tarifas acessíveis para os nossos passageiros. Queremos que cada vez mais pessoas possam voar, conhecer novos destinos e viver experiências únicas. Esse é o propósito que move a Flybondi desde o primeiro dia”, afirma Mauricio Sana, CEO da Flybondi.“Estamos extremamente felizes em realizar esta transação com a Flybondi, uma demonstração da confiança das operadoras consolidadas no modelo ACMI, que oferece flexibilidade e agilidade para fortalecer as operações quando e onde necessário. Continuamos na rota de crescer, expandir projetos e consolidar este modelo, que será revolucionário para a região”, disse Esteban Jauregui, CEO da AviónExpress Brasil.

Flybondi em números:

Começou a operar na Argentina em 2018 e já transportou mais de 16 milhões de pessoas.

Vinte por cento de seus passageiros são viajantes de primeira viagem.

Possui uma frota de 14 aeronaves Boeing 737-800 NG com 189 assentos e 1 Airbus A320 com 180 assentos em classe única em regime de dry leasing.

Voa para 17 destinos domésticos em 20 rotas: de Buenos Aires a Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Iguaçú, Salta, Santiago del Estero, San Juan, Tucumán, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate e Comodoro Rivadavia. De Córdoba se conecta a Bariloche, Salta, Neuquén; e Ushuaia a El Calafate.

Voa para cinco destinos internacionais no Brasil por meio de sete rotas: de Buenos Aires ao Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Salvador e Maceió. A empresa também opera de Córdoba ao Rio de Janeiro e Florianópolis

Oferece autoatendimento (assistência em solo para aeronaves e passageiros) em 80% dos aeroportos onde opera.

Detém 17% do mercado doméstico e 3% do mercado regional (julho de 2025).

