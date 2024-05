Flybondi passa a voar na Patagônia entre Ushuaia e El Calafate

Alto contraste

flyBondi: nova rota (flyBondi)

A Flybondi, primeira companhia aérea low cost a conectar Brasil e Argentina, vai incluir em suas rotas uma nova conexão entre destinos de inverno bastante procurados pelos brasileiros, na Patagônia.A partir de 2 de agosto deste ano, a empresa começará a voar entre as deslumbrantes e imperdíveis cidades de Ushuaia e El Calafate. Esta será a quinta rota interprovincial da empresa e os bilhetes já estão à venda online a partir de R$174 (preço final por segmento).

A conectividade entre as províncias de Tierra del Fuego e Santa Cruz terá uma frequência de quatro voos semanais às segundas, quartas, sextas e domingos.

Ushuaia - El Calafate: saída 10:35hs | chegada 11:55hs



El Calafate - Ushuaia: saída 10:00hs | chegada 11:30hs



“Com essa rota, buscamos impulsionar a conectividade no Sul do País. Ushuaia e El Calafate são dois destinos que combinam muito bem, e é por isso que estamos lançando essa nova conexão para a temporada de inverno”, disse Mauricio Sana, CEO da Flybondi. Em seguida, acrescentou: “Estamos muito felizes por poder oferecer aos nossos passageiros mais opções de conectividade sem passar por Buenos Aires”.

No Brasil, a Flybondi conecta Buenos Aires a São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro. A companhia vai operar na capital paulista em maio por seis dias da semana (segundas, quartas, quintas, sextas, sábados e domingos), com tarifa promocional a partir de R$ 1.030, ida e volta.Além disso, pela primeira vez a Flybondi voará para Florianópolis durante o ano todo: de maio a novembro, três voos por semana, às quartas, sextas e domingos, de dezembro a janeiro de 2025. Os bilhetes já estão à venda no site da empresa, a partir de R$ 291 preço final por segmento. A rota para o Rio de Janeiro segue com voos diários, desde R$354 preço final por segmento.

Graças ao seu crescimento contínuo, desde 2022 a Flybondi é a 2ª maior companhia aérea da Argentina e uma das companhias aéreas que mais cresceu na América Latina nos últimos anos. Possui uma frota de 15 aeronaves, que voam para 18 destinos nacionais e 3 internacionais, em 25 rotas (17 nacionais a partir de Buenos Aires, 5 interprovinciais e 3 internacionais) e transportam mais de 11 milhões de passageiros.

Flybondi em números:

Começou a operar na Argentina em 2018 e já transportou mais de 11 milhões de pessoas



20% dos seus passageiros voam de avião pela primeira vez na vida



Tem uma frota de 15 aviões Boeing 737-800 NG com 189 assentos de classe única.



Voa para 18 destinos domésticos: Buenos Aires, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Iguazú, Salta, Santiago del Estero, Trelew, Tucumán, Puerto Madryn, Mar del Plata, Ushuaia, El Calafate y Comodoro Rivadavia.



Atualmente também voa para três destinos internacionais, todos no Brasil: Río de Janeiro, São Paulo e Florianópolis



Tem uma cota doméstica de mercado de 20% e regional de 6% (março 2024)



Sobre a Flybondi

A Flybondi é a primeira companhia aérea de ultra baixo custo (ultra low cost) da Argentina. Foi fundada em 2016 e iniciou suas operações em 26 de janeiro de 2018. Inaugurou o segmento low cost da indústria e cresceu graças à geração de novos passageiros, que antes não viajavam ou viajavam muito pouco.

O principal investidor da empresa é o Cartesian Capital Group LLC, seguido pela Yamasa Co. Limited e Givin Capital, bem como investidores privados da Argentina e da Europa. A Flybondi conta com executivos e investidores com vasta experiência no setor da aviação.