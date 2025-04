Força Aérea Portuguesa se junta aos estudos da Embraer e Força Aérea Brasileira para equipar KC-390 com IVR Cooperação visa o desenvolvimento de um sistema de missão modular para permitir que o KC-390 execute missões de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/04/2025 - 18h55 (Atualizado em 04/04/2025 - 18h55 ) twitter

Anúncio ocorreu hoje numa cerimônia durante a LAAD Defence & Security Divulgação Embraer

A Força Aérea Portuguesa (FAP) acordou oficialmente sua intenção de se juntar à Embraer, líder global na indústria aeroespacial, e à Força Aérea Brasileira (FAB) em estudos colaborativos para identificar possíveis adaptações ao atual transporte aéreo tático multimissão KC-390 Millennium para realizar missões de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (IVR).

O anúncio ocorreu hoje numa cerimônia durante a LAAD Defence & Security e contou com a presença do General João Cartaxo Alves, Chefe do Estado-Maior da Força Aérea Portuguesa; o Tenente Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, Comandante da Força Aérea Brasileira; Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer; e Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

Durante a cerimônia, foi apresentada uma imagem conceitual do sistema modular de missão IVR roll-on/roll-off atualmente em desenvolvimento. Esta solução permitirá que o KC-390 execute missões IVR, mantendo todas as suas capacidades multimissão.

“O trabalho colaborativo com a Embraer está evoluindo de forma eficiente e estruturada, permitindo uma avaliação abrangente do KC-390 Millennium para as necessidades atuais e futuras da Força Aérea Brasileira. Vemos um grande potencial da aeronave para missões IVR e de patrulha marítima. A Força Aérea Brasileira dá as boas-vindas à Força Aérea Portuguesa por participar deste estudo, trazendo seu conhecimento e experiência para aprimorar a solução potencial”, disse o Tenente Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, Comandante da Força Aérea Brasileira.

“Estamos muito satisfeitos com a decisão da Força Aérea Portuguesa de participar nos estudos para esta nova aplicação do KC-390 Millennium. Desde o início do programa, nossos parceiros brasileiros e portugueses têm sido cruciais para tornar o programa KC-390 um sucesso operacional e técnico inegável”, disse Bosco da Costa da Junior, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

Apoiados em características já presentes no KC-390 Millennium, como sua flexibilidade, robustez, equipamentos de comunicação e autoproteção de última geração, os estudos apontaram diversas possibilidades e soluções para a integração de novos sistemas de missão, sensores, estações de trabalho e armas, além de atender às expectativas operacionais das Forças Aéreas Portuguesa e Brasileira.

Desde a entrada em operação com a Força Aérea Brasileira em 2019, com a Força Aérea Portuguesa em 2023 e, mais recentemente, com a Força Aérea Húngara em 2024, o KC-390 Millennium comprovou sua capacidade, confiabilidade e desempenho. A frota atual em operação acumula uma taxa de conclusão de missão de mais de 99%, demonstrando uma produtividade excepcional em sua categoria.

Esta aeronave revolucionária foi selecionada por 10 forças aéreas em todo o mundo, incluindo muitos membros da OTAN. Mais recentemente, Suécia e a Eslováquia escolheram o KC-390 Millennium como sua nova aeronave de transporte tático. Até agora, o KC-390 foi escolhido pelo Brasil, Portugal, Hungria, Coreia do Sul, Holanda, Áustria, República Tcheca e um cliente não revelado.

