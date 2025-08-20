Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Luiz Fara Monteiro

Fortalecimento das políticas de inclusão pode aumentar em 20 milhões número de passageiros de avião no Brasil nos próximos 5 anos, prevê aéreas

Abear aposta em redução de custos para reincluir classe C na aviação e projeta 140 milhões de passageiros transportados até 2030. Esse ano, número deve chegar a 121 milhões

Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara Monteiro

Abear: fortalecimento das políticas de inclusão da classe C no setor aéreo Inframerica

A Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) lançou nesta terça-feira (19) o novo posicionamento de sua marca, que traduz o compromisso de buscar um novo ciclo virtuoso da aviação brasileira. A associação defende o fortalecimento das políticas de inclusão da classe C no setor aéreo para que o país consiga atingir 140 milhões de passageiros transportados por ano até 2030.

O evento contou com a presença do secretário-executivo do Ministério de Portos e Aeroportos, Tomé Franca; o presidente da Embratur, Marcelo Freixo; o presidente da CNT (Confederação Nacional do Transporte), Vander Costa; entre outras autoridades, além do presidente da Abear, Juliano Noman, e dos CEOS das companhias aéreas Azul, John Rodgerson; Gol, Celso Ferrer; e Latam, Jerome Cadier.

Em sua fala na cerimônia, o secretário Tomé Franca destacou os sucessivos recordes que o setor vem apresentando, como o de passageiros transportados no primeiro semestre de 2025, que superou os níveis de 2019, último ano antes da pandemia. “A curva de crescimento do setor, que acompanha o crescimento do país, vem mostrando que estamos no caminho certo. Um novo ciclo para o ambiente de turismo, de crescimento do transporte com o maior número de concessões já feito nesse país. Este ano esperamos um número de passageiros transportados de 121 milhões e não temos dúvida de que esse número será ultrapassado”, disse Franca.

Já o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, afirmou que, no ano passado, 6,7 milhões de turistas internacionais foram registrados, o maior número já registrado. Segundo Freixo, esses turistas geraram ao país um ganho de US$ 7,3 bilhões. “Não há possibilidade de um turismo minimamente qualificado, chegando aos números que a gente quer chegar, se não tiver companheirismo, cumplicidade e relação de trabalho com as companhias aéreas. É uma atividade fundamental para o século 21.”


Para o presidente da Abear, Juliano Noman, o mercado brasileiro tem potencial para um segundo ciclo virtuoso, com o transporte de 140 milhões de passageiros por ano até 2030. Mas, para isso, é preciso atacar uma agenda de custos, alinhando as políticas públicas aos esforços de democratização da aviação.

“Além da segurança, nossa obsessão é a agenda de redução de custos. Nosso objetivo é propor o debate de soluções que apontem para a melhora do ambiente de negócios e o aumento da competitividade das empresas brasileiras”, afirmou. “A judicialização, por exemplo, deve bater recorde em 2025, representando mais de R$ 1 bilhão em custos para as companhias. Temos que endereçar essa agenda que não reflete os altos indicadores de pontualidade e regularidade do transporte aéreo brasileiro.”


Retomada pós-pandemia e crescimento do setor

O posicionamento da nova marca acontece no mesmo momento em que o país começa a superar o número de passageiros transportados em 2019, último ano antes da pandemia. No primeiro semestre de 2025, o setor registrou 61,8 milhões de passageiros ante 57,4 milhões no mesmo período de 2019.


O número também representa um crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado, com 6 milhões de passageiros a mais. Os dados fazem parte do Panorama Abear com base em números da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). “Esses números mostram que estamos, de fato, virando a página da crise sanitária em termos de demanda”, afirmou Noman “Mas ainda enfrentamos desafios financeiros importantes nas companhias aéreas, que precisam de um ambiente mais sustentável para operar.”

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.