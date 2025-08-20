Fórum permanente dos trabalhadores da aviação civil tem segundo encontro no MPor Encontro reuniu poder público e representantes do setor para discutir capacitação e melhores condições de trabalho Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/08/2025 - 07h45 (Atualizado em 20/08/2025 - 07h45 ) twitter

Plano de trabalho: garantia de infraestrutura para trabalhadores, plano de capacitação profissional e transporte de materiais perigosos Jonilton Lima

A segunda reunião do Fórum Permanente para Discussão de Políticas Públicas para os Trabalhadores da Aviação Civil promoveu debate sobre as condições operacionais e a aplicação de ferramentas que favoreçam a capacitação profissional no setor aeroportuário. O encontro, realizado nesta terça (19), na sede do Ministério de Portos e Aeroportos, foi capitaneado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) e contou com a presença de representante da Infraero, Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), empresas aéreas, concessionárias, sindicatos e federações de trabalhadores.

Na reunião, foi apresentado um plano de trabalho proposto para o biênio 2025/2026 que contempla três ações: fluxo para garantia de infraestrutura para trabalhadores, plano de capacitação profissional e transporte de materiais perigosos.

“O fórum está em fase de amadurecimento e a ideia é manter o fluxo de reuniões para que este espaço cumpra sua função consultiva e auxilie o Ministério de Portos e Aeroportos a construir políticas públicas que façam a aviação brasileira avançar”, explicou a diretora de Investimentos da SAC, Luiza Deusdará.

A formação e a capacitação de trabalhadores no setor aéreo foram apontadas como desafios. Atualmente há uma demanda por profissionais – como pilotos, comissários, controladores de tráfego e prestadores de serviço auxiliares de transporte aéreo – para atendimento nos aeroportos. “Um dos nossos objetivos é aproximar o Governo Federal do setor para entender qual a real necessidade de formação e montar um plano de capacitação em aviação civil”, explica Júlia Lopes, diretora de Planejamento e Fomento da SAC.

Melhorias nas condições de trabalho também foram abordadas por representantes sindicais. “O papel do Ministério de Portos e Aeroportos é o de promover a interlocução entre os diferentes atores para que tenhamos um ambiente cada vez mais adequado ao trabalho, garantindo segurança operacional e eficiência na prestação dos serviços aeroportuários”, concluiu a secretária nacional de Aviação Civil substituta, Clarissa Barros.

A próxima reunião do Fórum Permanente está marcada para o mês de novembro, também na sede do Ministério de Portos e Aeroportos, em Brasília.

