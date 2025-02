Frontier faz outra oferta pela Spirit As duas companhias aéreas seguem em negociações para uma tentativa de fusão Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/01/2025 - 15h42 (Atualizado em 29/01/2025 - 15h42 ) twitter

Frontier: nova proposta pela Spirit Divulgação Frontier

A Frontier fez um novo movimento em busca de uma aquisição da Spirit Airlines. As duas transportadoras de ultrabaixo custo disseram que retomaram as negociações de fusão em 7 de janeiro.

Como parte do acordo, a Frontier ofereceu a emissão de um montante principal de dívida de $400 milhões e 19% do patrimônio comum da transportadora aos detentores de notas garantidas da Spirit. A Frontier acrescentou que uma combinação com a Spirit traria “benefícios inigualáveis”, informa a Airline Geeks.

“Nossa Proposta representa uma oportunidade atraente para seus credores e acionistas receberem um prêmio significativo por seu investimento na Spirit, com valor maior do que a transação proposta, conforme descrito no Plano”, dizia uma carta.

‌



“Acreditamos firmemente que nossa Proposta é do melhor interesse de seus credores e acionistas e que eles se beneficiarão de sua cooperação conosco para permitir que eles percebam os benefícios de nossa Proposta.”

A Frontier e a Spirit já haviam se envolvido em negociações de fusão antes e recentemente, em novembro de 2024. Mas as conversas foram interrompidas, e a Spirit entrou com um pedido de proteção contra a falência, no chamado Chapter 11, em novembro último.

‌



