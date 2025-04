Frota do jato Boeing 787 Dreamliner ultrapassa 1 bilhão de passageiros Feito acontece em menos de 14 anos desde a entrada da aeronave em serviço Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/04/2025 - 18h39 (Atualizado em 30/04/2025 - 18h39 ) twitter

Boeing 787 Dreamliner: quase 5 milhões de voos, mais de 30 milhões de horas de voo Divulgação

A Boeing compartilhou hoje que a frota do 787 Dreamliner superou 1 bilhão de passageiros mais rapidamente do que qualquer avião comercial de fuselagem larga na história, alcançando esse feito em menos de 14 anos desde a entrada em serviço. A frota global do 787, que conta com mais de 1.175 aviões, realizou quase 5 milhões de voos, totalizando mais de 30 milhões de horas de voo.

“Este marco não teria sido possível sem a confiança e a credibilidade de nossos clientes na operação do 787, e somos incrivelmente gratos a cada um deles”, afirma Scott Stocker, vice-presidente e gerente geral do programa Boeing 787. “A família 787 Dreamliner foi projetada para conectar pessoas e lugares como nunca antes. Transportar mais de 1 bilhão de passageiros em um período relativamente curto é um testemunho de como a aeronave cumpriu suas promessas de transformar a aviação com versatilidade operacional, eficiência e conforto. Esta conquista reflete a dedicação, talento e inovação dos colegas e parceiros que deram vida à família 787. Agradecemos a cada operador que voa com o 787 e a cada um dos 1 bilhão de passageiros que voaram em um Dreamliner.”

Assista ao vídeo do marco

‌



Para marcar o momento, a Boeing lançou um vídeo homenageando os passageiros, parceiros e pessoas por trás do sucesso da família 787 Dreamliner.

Junte-se à celebração

‌



A Boeing está convidando todos os conectados ao 787, incluindo operadores, passageiros, fornecedores e funcionários da Boeing, a compartilhar suas memórias nas redes sociais usando #Dreamliner.

‌



Em números: 787 Dreamliner desde a entrada em serviço em 2011

Mais de 1 bilhão de passageiros, mais de 1.175 jatos, quase 5 milhões de voos, mais de 30 milhões de horas de voo

Avião de passageiros de fuselagem larga mais vendido: mais de 2.000 pedidos de 89 clientes

A frota Dreamliner opera em mais de 85 países em mais de 520 aeroportos, incluindo mais de 425 novas rotas diretas para destinos que nunca foram atendidos anteriormente

2.100 voos por dia: mais de 480.000 passageiros diariamente e cerca de 14,5 milhões de pessoas por mês

Em média, cada 787 voa por mais de 12 horas por dia — demonstrando forte demanda global e confiabilidade.

A rota direta mais longa: Londres a Perth (7.829 milhas náuticas), operada pela Qantas

A rota direta mais curta: Aruba a Curaçao (65 milhas náuticas), operada pela TUI

A família 787 é 25% mais eficiente em termos de combustível do que os aviões que substitui, graças em grande parte a novos motores, ao uso expandido de materiais compostos leves, aplicações de sistemas mais eficientes e aerodinâmica moderna.

Saiba mais sobre o 787 Dreamliner

Sobre a Boeing

Uma das principais empresas aeroespaciais do mundo e a maior exportadora dos EUA, a Boeing desenvolve, fabrica e presta serviços para aviões comerciais, produtos de defesa e sistemas espaciais para clientes em mais de 150 países. Nossa força de trabalho e base de fornecedores nos EUA e no mundo impulsionam a inovação, a oportunidade econômica, a sustentabilidade e o impacto na comunidade. A Boeing tem o compromisso de promover uma cultura baseada em nossos valores fundamentais de segurança, qualidade e integridade.

