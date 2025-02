Funcionários da Delta receberão uma média de cinco semanas de pagamento em participação nos lucros anuais Bônus é pago no Dia da Participação nos Lucros da empresa — apropriadamente comemorado em 14 de fevereiro, Dia dos Namorados Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/02/2025 - 18h12 (Atualizado em 14/02/2025 - 18h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Funcionários da Delta: US$ 1,4 bilhão como parte dos lucros da companhia aérea em 2024

Os funcionários da Delta receberão US$ 1,4 bilhão como parte dos lucros da companhia aérea em 2024, um lembrete oportuno de que nossos funcionários são fundamentais para nossa cultura enquanto a Delta celebra seu centenário.

No Dia da Participação nos Lucros da empresa — apropriadamente comemorado em 14 de fevereiro, Dia dos Namorados — os funcionários qualificados da Delta receberão um pagamento estimado de 10% de seus ganhos qualificados, o que representa uma média de cinco semanas de pagamento adicional.

“Todos os dias, o pessoal da Delta prova que faz a diferença neste setor”, disse o CEO Ed Bastian. “Estou orgulhoso de reconhecer seu profissionalismo incomparável, trabalho em equipe e dedicação à excelência com um dos nossos anos de compartilhamento de lucros mais fortes na história da Delta.”

‌



O sucesso compartilhado é essencial para os valores da Delta, e a participação nos lucros é um elemento essencial do compromisso da Delta com a remuneração total líder do setor para desempenho líder do setor.

Os lucros líderes do setor da Delta permitem que a empresa compartilhe mais com os funcionários do que qualquer outra companhia aérea, recompensando os funcionários com mais de US$ 10 bilhões em participação nos lucros nos últimos 10 anos.

‌



O programa de participação nos lucros líder do setor da Delta é apenas uma das muitas maneiras pelas quais a companhia aérea investe em funcionários. A Delta oferece salário-base competitivo com aumentos anuais, Shared Rewards mensais para atingir metas operacionais, coaching financeiro gratuito com a capacidade de ganhar US$ 1.000 para economias de emergência , contribuições generosas para economias de aposentadoria 401(k) e muito mais.

A Delta é consistentemente reconhecida pela excelência em desempenho operacional, experiência do cliente e cultura do local de trabalho, tornando-a a companhia aérea mais premiada da América . Há poucos dias, a Delta foi nomeada a companhia aérea mais pontual da América do Norte pelo quarto ano consecutivo pela Cirium .

‌



Em 2024, a Delta também foi reconhecida pela JD Power como a companhia aérea mais bem classificada em satisfação de passageiros da Primeira Classe/Executiva e da Classe Econômica Premium ; pela The Points Guy como a melhor companhia aérea dos EUA ; e pela Fortune como a única companhia aérea em sua lista das “100 Melhores Empresas para Trabalhar” — entre outros prêmios.

“O pagamento de participação nos lucros deste ano é uma prova do trabalho duro do pessoal da Delta”, disse a Chief People Officer Allison Ausband. “Eles reconhecem que nosso compromisso com a segurança e o serviço de classe mundial gera confiança com nossos clientes – que, por sua vez, recompensam a Delta com sua lealdade.”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.