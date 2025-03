Fundação Airbus une forças com a Fundação Solar Impulse para promover ações climáticas Candidatos aprovados terão acesso a uma grande variedade de recursos, incluindo as capacidades aeroespaciais da Airbus como dados de satélites para observação da Terra Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/03/2025 - 03h44 (Atualizado em 25/03/2025 - 03h44 ) twitter

Guillaume Faury, Julie Kitcher and Bertrand Piccard Divulgação Airbus

A Fundação Airbus e a Fundação Solar Impulse lançaram uma parceria de três anos para promover o progresso global da sustentabilidade, por meio da promoção da inovação e da colaboração. A parceria será dedicada a identificar e acelerar a adoção de projetos escalonáveis baseados na natureza* e que abordam desafios globais urgentes.

Os candidatos aprovados terão acesso a uma grande variedade de recursos, incluindo as capacidades aeroespaciais da Airbus como dados de satélites para observação da Terra e helicópteros para avaliação e verificação aérea. Os recursos permitirão que os projetos selecionados tratem de questões sociais críticas, desde a degradação do ecossistema até a segurança da água e o risco de desastres naturais, passando por soluções como sistemas de monitoramento ambiental via satélite.

“Ao combinar tecnologia aeroespacial com soluções baseadas na natureza, podemos transformar a inovação em impacto. Nossa parceria com a Fundação Airbus demonstra que recursos avançados como imagens de satélite podem ajudar a restaurar ecossistemas, apoiar o desenvolvimento econômico e fortalecer resiliência climática onde for mais necessário”, diz Bertrand Piccard, fundador e presidente da Solar Impulse Foundation.

‌



A Fundação Solar Impulse fornecerá experiência na identificação, avaliação e promoção de soluções baseadas na natureza para obter o maior impacto possível. Estas soluções fornecerão acesso a uma ampla rede de organizações de tecnologia limpa e irão desempenhar um papel de defesa no envolvimento com os tomadores de decisão para promover mudanças sustentáveis nas políticas.

“As tecnologias aeroespaciais nos permitem desbloquear informações sobre nosso planeta que não podemos acessar do solo. Com a expertise da Airbus em satélites e helicópteros, temos o compromisso de capacitar inovadores e pesquisadores para desenvolver soluções que abordem desafios ambientais e sociais urgentes. A Fundação Solar Impulse tem um alto nível de experiência no apoio a projetos climáticos e, por meio dessa parceria, nosso objetivo é criar novos caminhos para projetos inovadores que aumentem a resiliência climática e apoiem as comunidades locais”, diz Julie Kitcher, diretora de Sustentabilidade da Airbus e diretora da Fundação Airbus.

‌



A partir de 1º de abril, as duas fundações buscarão ativamente propostas que possam se beneficiar dos recursos aeroespaciais para promover soluções baseadas na natureza. Os projetos selecionados receberão 10 mil euros em financiamento inicial e terão acesso a conhecimento técnico especializado para ajudar a acelerar seu impacto.

Esta parceria se alinha com a missão da Fundação Airbus em colaborar com as principais partes interessadas para inovar em soluções ambientais usando os recursos exclusivos das tecnologias da Airbus. Ao fornecer acesso a dados essenciais, ferramentas de ponta e recursos especializados, a parceria permitirá que as comunidades se antecipem e se adaptem melhor aos impactos das mudanças climáticas.

‌



Sobre a Fundação Airbus:

A Fundação Airbus é uma organização sem fins lucrativos que concede o acesso aos produtos, serviços e conhecimentos especializados da Airbus para seus parceiros globais sem fins lucrativos, a fim de ajudar a enfrentar alguns dos desafios sociais mais importantes da atualidade.

Sobre a Fundação Solar Impulse:

Criada pelo explorador visionário Bertrand Piccard, a Fundação Solar Impulse trabalha por uma ecologia unificadora, sinônimo de prosperidade.

Ao identificar, rotular e promover inovações limpas e lucrativas de todo o mundo, acelera a implantação dessas tecnologias capazes de modernizar nossas economias, reduzir o desperdício e aumentar os lucros e o bem-estar social. A eficiência - obter mais com menos - é a bússola desse esforço, possibilitando a transição de uma economia quantitativa destrutiva para uma economia qualitativa sustentável.

Até o momento, mais de 1.600 soluções rotuladas como ‘Solar Impulse Efficient Solutions’ foram certificadas por seu desempenho ambiental e econômico nos setores de energia, água, mobilidade, construção, indústria e agricultura e estão listadas em um mecanismo de busca de acesso aberto, o Solutions Explorer. Para promover sua adoção, a Fundação mobiliza um vasto ecossistema de agentes públicos e privados, de startups a líderes de mercado, incluindo municípios, estados, fundos de investimento, organizações internacionais e bancos multilaterais de desenvolvimento, com um único objetivo: uma transição eficaz e sustentável.

