Gato causa caos e prejuízo milionário ao embarcar clandestinamente em avião Miados foram ouvidos quando a tripulação iniciava o embarque de passageiros Luiz Fara Monteiro 10/02/2025 - 19h53 (Atualizado em 11/02/2025 - 08h55 )

Felino desembarcou desconfiado após 2 dias Reprodução

Um gato clandestino causou a interrupção em um voo da Ryanair que estava prestes a decolar em Roma, na semana passada. O incidente aconteceu quando membros da tripulação ouviram miados durante as verificações pré-voo, enquanto ajudavam os passageiros a embarcar no avião.

As tentativas iniciais de capturar o animal não tiveram sucesso, fazendo com que ele recuasse para dentro dos compartimentos internos da aeronave. A tripulação localizou o felino em um compartimento elétrico e de equipamentos dianteiro do Boeing 737.

O felino foi fotografado dentro de um compartimento do Boeing 737 Reprodução

Os engenheiros tentaram acessar o local removendo os painéis dianteiros do compartimento de carga, mas os esforços não tiveram sucesso. O gatinho continuou a escapar da captura, movendo-se pelos espaços internos da aeronave.

O Boeing 737 ficou dois dias parados, causando um prejuízo milionário à companhia.

‌



“O gato era clandestino, e poderia ter causado grandes problemas a 30.000 pés”, disse uma fonte que supervisionou as buscas.

“É uma benção que os miados tenham sido ouvidos. Foi uma questão cara para a Ryanair e deve ter custado dezenas de milhares de libras”, acrescentou a fonte.

‌



Sem sucesso na tentativa de captura, uma porta foi deixada aberta, e o felino acabou sendo filmado descendo cautelosamente os degraus da aeronave.

Por conta da “invasão do gato”, o Boeing retornou à operação apenas nesta segunda-feira (10) em um voo para a Alemanha.

‌



