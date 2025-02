Goiânia quer desenvolver o turismo além dos negócios e compras Pacotes exclusivos serão oferecidos com roteiros culturais, gastronômicos e religiosos. Objetivo é ampliar estadia de visitantes e aumentar a constância da atividade turística na capital Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/01/2025 - 19h39 (Atualizado em 28/01/2025 - 19h39 ) twitter

Pacotes exclusivos serão oferecidos com roteiros para Goiânia e região metropolitana Lucas Batista

Dados do último Segundo o Censo Hoteleiro de 2022, realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Goiás (ABIH-GO), Goiás Turismo, Observatório do Turismo do Estado de Goiás e Sindicato de Hotéis de Goiânia – SIHGO, apontam que a maior motivação do turismo em Goiânia são negócios, compras, eventos, feiras e tratamentos de saúde. O tempo médio de estadia na cidade gira entre 1,44 na baixa temporada, e 3,01 dias na alta.

Mostrar as atrações de Goiânia para além do turismo de negócios, de compras e de saúde é o objetivo de um projeto ‘Conheça Goiânia’ lançado pelo hotel Ibis Styles Goiânia Shopping Estação e a operadora de turismo CVC. A iniciativa foi apresentada a representantes de todo o trade turístico da capital, durante um encontro realizado no último dia 22 de janeiro, no hotel.

De acordo com Letícia Dourado, especialista de produtos do Grupo CVC Corp, o objetivo principal do projeto lançado em parceria com o Hotel Ibis Styles de Goiânia é fazer com que esse turista de negócios ou de compras que vem para Goiânia aumente sua estadia, a partir do momento em que ele conhece outros atrativos turísticos da cidade. “Vamos desmistificar que aqui é só um polo de compras e negócios. Na verdade, há muito o que fazer na capital e no seu entorno, e nós identificamos o desejo entre os turistas que atendemos em conhecer mais sobre a cidade”, explicou a executiva, que informou que entre janeiro e outubro de 2024, a CVC já havia recebido em Goiânia mais de 60 mil turistas, e que o estado de Goiás está entre os top dez em volume de receptividade de visitantes.

A maior parte do público que a CVC traz a Goiânia vem por motivação de negócios, e ela acredita que será possível estimular o aumento do tempo de estadia se ele souber o que fazer na cidade e contar com serviços para desfrutar desta experiência. Para atender a demanda inicial, a CVC irá oferecer dois pacotes turísticos exclusivos, o “Goiânia Cultural e sua Gastronomia” e o “Goiânia e Trindade Roteiro Religioso”. A expectativa é que já em fevereiro eles estejam disponíveis nas agências do grupo espalhadas por todo o Brasil. Integrando esses dois pacotes de viagens estão os serviços do Ibis Styles Goiânia que está localizado no coração do maior polo atacadista de moda do Centro-Oeste, a famosa Região da Rua 44; e está a poucos minutos de distância do Centro de Convenções de Goiânia, no centro da cidade.

Segundo a representante da CVC, o Ibis Styles Goiânia Shopping Estação é o hotel ideal para integrar esses novos pacotes turísticos para a capital, pois está situado dentro de um shopping center, estrategicamente localizado no setor Central. Ao todo são 214 apartamentos sendo grande parte triplos e duplos, com grande vocação para receber grupos e excursões. O hotel é administrado pela Atrio Hotéis, rede que é a maior franqueada da Accor no Brasil e tem mais de 35 anos de mercado, também conta com o restaurante Fio da Meada, que traz um conceito próprio e agrega em seu cardápio muita brasilidade , oferecendo uma experiência culinária autêntica e acolhedora, sendo aberto ao público em geral para café da manhã, almoço, jantar e com bar 24 horas.

Roteiros na Grande Goiânia

Ainda explicando mais sobre o projeto lançado em parceria com a CVC, Rodrigo Borges Alves, gerente de contas de Goiânia e Região da Atrio Hoteis, afirma que os pacotes turísticos serão tanto para trajeto aéreo, quanto para rodoviário. “A ideia é fazer ‘mini escapadas’, para esses turistas que venham, por exemplo, de Brasília, de Minas, de São Paulo, e que queiram conhecer a cidade, ou mesmo aqueles visitantes que venham de carro. Ele se hospeda aqui no hotel, guarda o carro e organizamos um serviço exclusivo para ele, com transportes e oferecendo rotas turísticas de Goiânia que muitas vezes esse visitante não conhece, mas que são muito interessantes, como por exemplo, toda parte cultural e a gastronomia como o Mercado Central, o Mercado da Rua 74 e também os nossos shoppings que têm polos gastronômicos super sofisticados”, detalha o gerente.

Rodrigo esclarece que o projeto tem também o objetivo de manter uma constância da atividade turística na Grande Goiânia, que acabe presa à sazonalidade de algumas festividades como a festa da Pecuária e a Romaria de Trindade. “Queremos também, com esse projeto, ajudar o comércio, a hotelaria de Trindade, onde temos a festa de Trindade, a Romaria, e depois, teoricamente, não tem mais nada. Então a nossa ideia é estimular o turismo também nas cidades da Grande Goiânia”, afirma Rodrigo.

Divulgar Goiânia

Para a turismóloga Isabela Rodrigues, presidente do Sindicato dos Guias de Turismo do Estado de Goiás, o projeto atende um anseio de todo o trade turístico de Goiânia.. “Temos muitos atrativos, que podem ampliar o tempo de estadia dos turistas na cidade, porém eles ainda são pouco divulgados. Por isso, esta iniciativa é tão importante e está sendo aplaudida”, diz.

Ela lista o rico patrimônio arquitetônico em Art déco, que está em segundo lugar no mundo, os parques verdes, que dão à capital o título de primeiro lugar no ranking brasileiro de área verde por pessoa, sendo a terceira no mundo, segundo a ONU, a arquitetura planejada, o Centro Cultural Oscar Niemeyer, que foi uma das últimas obras feitas pelo famoso arquiteto que projetou Brasília, o autódromo super moderno, além dos roteiros gastronômicos diversificados, que vão da típica comida goiana a restaurantes que trazem o melhor da gastronomia internacional. “Então nós temos muito o que divulgar da nossa capital”, defeinde Isabela.

Presente à reunião de lançamento do projeto Conheça Goiânia e representando o governo do estado, o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, elogiou a iniciativa de Rodrigo Alves, gerente do Ibis Styles Goiânia e idealizador do projeto Conheça Goiânia. “É um projeto que abraça a cidade toda e a gente tem que parabenizar a iniciativa para transformar Goiânia num grande produto turístico, trazendo para cá mais turistas e consequentemente mais emprego, mais renda, mais impostos e mais oportunidades”, salientou Fabrício Amaral.

Ele explicou também como a Goiás Turismo pode ajudar na impulsão desse projeto. “Podemos sim apoiar na promoção e divulgação. Participamos todos os anos de cerca de 30 feiras de turismo no Brasil, portanto, podemos levar esse projeto para esses eventos. Podemos divulgar em todos os nossos canais de comunicação e consolidar essa iniciativa rapidamente”, disse o presidente da Goiás Turismo.

O evento também contou com a presidente da GoiâniaTur, Nárcia Kelly, que, apoiando a iniciativa, promove na quinta, 30 de janeiro, um City Tour com o trade turístico e secretários da prefeitura com objetivo de mostrar o potencial do turismo cultural e gastronômico de Goiânia e, ao final, ouvir as demandas do setor.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.