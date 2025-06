GOL amplia ligação São José dos Campos-Rio de Janeiro com nova frequência Serão 4 saídas semanais de ida e volta entre o Vale do Paraíba e a capital fluminense no período entre 1º de agosto e 10 de dezembro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/06/2025 - 17h43 (Atualizado em 10/06/2025 - 17h43 ) twitter

GOL: No período entre 1º de agosto e 10 de dezembro de 2025, um novo voo se soma à malha atual Chad Slattery via GOL LInhas Aéreas

A GOL Linhas Aéreas, Companhia mais pontual do Brasil, anuncia a adição de uma nova frequência semanal direta entre São José dos Campos (SJK) e o Rio de Janeiro/RIOgaleão (GIG), rota iniciada em março de 2024 com três saídas por semana, em cada sentido. Entre 1º de agosto e 10 de dezembro de 2025, serão 4 frequências entre a cidade do Vale do Paraíba e a capital fluminense, favorecendo os Clientes que permanecem nas cidades ou buscam conexões.

Hoje, as decolagens entre São José dos Campos e Rio acontecem às segundas, quintas e sábados. Já entre o Rio e São José dos Campos, às quartas, sextas e domingos. A partir de 1º agosto, uma nova frequência passa a integrar o trecho SJK-GIG às terças, e no sentido inverso, GIG-SJK, às segundas - todas elas nos mesmos horários (veja tabela abaixo).

“Há mais de um ano facilitamos a ligação de uma das mais pujantes cidades paulistas a um dos principais cartões postais do Brasil. Com uma nova frequência semanal, essa comunicação se fortalece ainda mais. A alta conectividade proporcionada pela GOL no RIOgaleão é um diferencial, oferecendo mais de 20 opções de conexão para todo o Brasil e exterior, com a própria GOL ou companhias parceiras”, afirma Rafael Araujo, diretor executivo de Planejamento da GOL.

Eduardo Valle, presidente do Conselho de Administração do SJK Airport, diz: “Estamos entusiasmados em anunciar, junto à GOL, a ampliação da rota entre São José dos Campos e o Rio de Janeiro. Agora com quatro voos semanais, oferecemos ainda mais comodidade e flexibilidade para quem viaja a negócios ou a lazer. Para o público corporativo, isso representa a possibilidade de otimizar agendas e ganhar tempo. Ficam mantidos o prazer de voar e a agilidade que sempre foram marcas dessa conexão aérea SJK Airport e RIOgaleão”.

A rota SJK-GIG permite aos passageiros do Vale do Paraíba o acesso rápido e cômodo à capital fluminense, com apenas 1 hora e 5 minutos de voo. A GOL oferece no RIOgaleão conexões para destinos como Salvador, Fortaleza, Vitória, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e Buenos Aires, entre outros.

Para os cariocas, a rota GIG-SJK complementa os voos da GOL hoje em operação a partir do RIOgaleão para São Paulo/Guarulhos (GRU), São Paulo/Congonhas (CGH) e Campinas/Viracopos (VCP), além da tradicional ponte aérea Santos Dumont-Congonhas.

São José dos Campos é porta de acesso a diversas cidades do Vale do Paraíba, como Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá. As operações da GOL favorecem o turismo em toda a região, dada a proximidade do aeroporto de SJK com destinos de montanha e natureza (Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Francisco Xavier, São Luiz do Paraitinga), de praia (no litoral norte de SP, como Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba) e religioso (Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida).

Os voos da GOL entre São José dos Campos e Rio de Janeiro são operados com as modernas aeronaves Boeing 737, com capacidade para 186 passageiros.

