GOL anuncia nova rota internacional entre Brasília e Caracas

Brasília - Caracas, via Bogotá Divulgação GOL Linhas Aéreas

A GOL Linhas Aéreas anuncia o lançamento de sua nova operação para Caracas (CCS), a partir de 31 de março de 2025. Esta nova rota terá duas frequências semanais ligando Brasília a Caracas, com uma escala em Bogotá.

A novidade fortalece o Aeroporto Internacional de Brasília como um importante hub para a GOL, consolidada como a maior operadora de voos internacionais na capital federal, que já conta com voos para cinco destinos internacionais: Miami (MIA), Orlando (MCO), Bogotá (BOG), Buenos Aires (EZE) e Cancún (CUN). Caracas será o sexto destino internacional a partir da capital brasileira, oferecendo mais opções e facilidades para os passageiros.

Os voos são operados pelo moderno Boeing 737 MAX 8, aeronave mais sustentável da frota da GOL, que em configuração internacional tem capacidade para 176 passageiros. Este lançamento reafirma o compromisso da GOL com a expansão internacional, após a adição de quatro novos destinos no exterior, em 2024: Bogotá (Colômbia), Cancún (México), Aruba e San José (Costa Rica).

‌



GOL Premium Economy e benefícios

Todos os voos internacionais da GOL contam com opção de aquisição da classe GOL Premium Economy, espaço no qual o Cliente conta com ainda mais espaço para as pernas, maior reclinação da poltrona, assento do meio bloqueado, acúmulo maior de milhas, duas peças de bagagem despachadas gratuitamente, além de serviço de bordo mais elaborado, com refeições quentes.

‌



A Smiles, programa de fidelidade da GOL com a mais completa plataforma de viagem, também trará esses voos diretos em sua plataforma. Os Clientes podem comprar passagens GOL para Caracas em dinheiro e acumular milhas na Smiles, ou ainda resgatar passagens pelos canais da Smiles utilizando suas milhas, ou ainda na opção Smiles & Money, que junta milhas com dinheiro. Atualmente, a Smiles conta com mais de 50 parceiros em 160 países que voam para mais de 1.600 destinos.

