GOL anuncia nova rota internacional para o Nordeste: Córdoba-Recife Voos regulares e diretos da operação de forte viés turístico têm início no dia 12 de abril, com uma frequência semanal de ida e volta Luiz Fara Monteiro 14/02/2025 - 17h37

GOL: Córdoba-Recife Divulgação

A GOL Linhas Aéreas anuncia a abertura das vendas de bilhetes para sua mais recente rota internacional regular nesse corredor: Córdoba (COR)-Recife (REC). A ligação sem escalas da capital pernambucana à segunda cidade mais populosa da Argentina terá início no dia 12 de abril de 2025, com 1 frequência semanal de ida e volta (veja dias e horários na tabela abaixo).

A rota Córdoba-Recife nasce do esforço conjunto da GOL com o governo do estado de Pernambuco, na pessoa da governadora Raquel Lyra e por meio da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), e contribui para consolidar a presença da GOL na Argentina, maior mercado internacional da Companhia, para além de suas múltiplas operações rumo à capital, Buenos Aires. Com mais uma rota, é possível ampliar o fluxo turístico e as viagens corporativas, o transporte de cargas e a geração de negócios entre o estado de Pernambuco e o país vizinho.

Trata-se da segunda rota internacional da GOL a ser operada no Aeroporto Internacional de Recife/Guararapes - Gilberto Freyre. A Companhia já disponibiliza voos regulares e diretos entre a capital pernambucana e o aeroporto central de Buenos Aires, Aeroparque (AEP).

No sentido inverso, Córdoba conta, por ora, com voos sem escalas da GOL para o Rio de Janeiro/RIOgaleão (GIG) e Florianópolis (FLN), ambos com expressiva demanda de lazer. Em 2 de abril, passará a somar 3 frequências semanais para São Paulo/Guarulhos (GRU), atendendo amplamente o público corporativo, e no dia 12 do mesmo mês, 1 voo semanal direto para Recife, que virá a ser o principal corredor de ligação turística entre a pujante Córdoba e a concorrida região Nordeste.

A Companhia opera em 4 cidades e 5 aeroportos na Argentina: Aeroparque (AEP) e Ezeiza (EZE), em Buenos Aires, Mendoza (MDZ), Córdoba (COR) e Rosário (ROS). Clientes argentinos podem se destinar sem escalas a 13 cidades brasileiras, distribuídas nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.

Os voos da GOL entre o Brasil e a Argentina são operados com as modernas aeronaves Boeing 737, que em configuração internacional têm capacidade de 176 passageiros.

GOL Premium Economy e benefícios

Todos os voos internacionais da GOL contam com opção de aquisição da classe GOL Premium Economy, espaço no qual o Cliente conta com ainda mais espaço para as pernas, maior reclinação da poltrona, assento do meio bloqueado, acúmulo maior de milhas, duas peças de bagagem despachadas gratuitamente, além de serviço de bordo mais elaborado, com refeições quentes.

A Smiles, programa de fidelidade da GOL com a mais completa plataforma de viagem, também traz esses voos diretos em sua plataforma. Os Clientes podem comprar passagens GOL para a Argentina em dinheiro e acumular milhas na Smiles, ou ainda resgatar passagens pelos canais da Smiles utilizando suas milhas, ou ainda na opção Smiles & Money, que junta milhas com dinheiro. Atualmente, a Smiles conta com mais de 50 parceiros em 160 países que voam para mais de 1.600 destinos.

A Smiles Viagens, operadora do Grupo GOL, oferece produtos e roteiros exclusivos para os Clientes que pretendem desfrutar o melhor que a Argentina tem a oferecer.

O que dizem as autoridades e os executivos:

“Temos uma relação de 20 anos com a Argentina, e a rota internacional Córdoba-Recife representa um grande passo para o fortalecimento da GOL tanto nessa grande cidade no país vizinho quanto em Recife, uma das principais portas de entrada no Nordeste. Contribui, ainda, para a expansão do turismo e dos negócios no estado de Pernambuco e no Brasil”, afirma Mateus Pongeluppi, vice-presidente de Estratégia da GOL.

“Estamos anunciando essa novidade, que é resultado do fortalecimento das nossas relações com as companhias aéreas. Seguimos na direção de ampliar a conectividade de Pernambuco, atraindo mais visitantes e aquecendo ainda mais a economia do nosso estado”, afirma a governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lyra.

“É com muita alegria que anunciamos mais uma rota internacional de Pernambuco, dessa vez para Córdoba, a segunda maior cidade da Argentina. Historicamente, um emissor importante de turistas para o nosso estado, que fortalece ainda mais a participação da GOL no mercado aéreo pernambucano”, diz Eduardo Loyo, presidente da Empetur.

“Desde a inauguração das obras estruturais realizadas pela Aena, o Aeroporto do Recife dispõe das melhores infraestruturas para voos internacionais, que passam por áreas de embarque e desembarque espaçosas, uma sala VIP com múltiplos serviços e a ampliação do número de guichês de conferência de passaportes, entre outras facilidades. Estamos felizes em participar desse momento de retomada dos voos internacionais para Pernambuco e em oferecer mais conforto e qualidade para que os clientes da GOL tenham ótimas experiências de viagem”, destaca Marcelo Bento Ribeiro, diretor de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Aena.

