GOL apresenta escada com acessibilidade pioneira na América Latina

Escada promete mais Segurança, autonomia e equidade Divulgação GOL Linhas Aéreas

A GOL Linhas Aéreas nasceu em 2001 com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”. Para além do acesso democrático ao transporte aéreo no Brasil, que marca a trajetória da empresa, esse propósito norteia muitas outras iniciativas na Companhia. É o caso da Escada de Acesso com Elevador, equipamento de acessibilidade infraestrutural inaugurado no início da tarde de terça-feira (26) no Aeroporto de Maringá (MGF), no Paraná, de forma pioneira na América Latina.

Com design original projetado pela GOL e construção pela empresa Easy Ground Service Solutions, de Maringá, a Escada de Acesso com Elevador possibilita, com equidade, a elevação de Clientes em aeroportos. O equipamento móvel permite aos Clientes, sejam eles pessoas com deficiência ou não, o acesso com Segurança - valor número 1 da GOL -, autonomia e conforto às aeronaves. E, o melhor, de forma simultânea e híbrida, sem distinção, respeitando as necessidades e características de cada um.

O evento contou com a presença de autoridades locais, como o prefeito de Maringá, Silvio Barros, e de cidades da região, representantes da GOL, como Felipe Sobrinho, gerente de Pertencimento, e Bruno Bartolo, analista de Pertencimento, e imprensa convidada. Da Easy Ground Service Solutions, entre outros, compareceu à inauguração o proprietário e diretor Comercial, Higor Zanco.

O piloto, concretizado e apresentado publicamente, envolveu as áreas de Atendimento, Aeroportos, Experiência do Cliente, Procedimentos, Acessibilidade, Pertencimento, Academia de Águias e Infraestrutura da Companhia Aérea.

‌



No Aeroporto de Maringá, a GOL vinha utilizando até então as cadeiras escaladoras modelos Stair-Trac e Liftkar para esse fim. Para além do conforto dos Clientes, há outros ganhos com a utilização da nova escada, como os operacionais. Se com a cadeira escaladora o tempo médio de acesso ao avião era de 4 minutos, com a escada é de 49 segundos. Apenas 1 Colaborador agora se envolve no processo de embarque ou desembarque por meio desse equipamento, contra 3 Colaboradores anteriormente exigidos na utilização da cadeira escaladora. A expectativa da GOL é que a nova escada possa chegar em breve a aeroportos de grande porte, ainda sem previsão de data.

“Com o propósito de ser a primeira para todos, a GOL, mais uma vez, oferece uma solução inteligente para promover a acessibilidade e a equidade na indústria da aviação. Sabemos que o caminho é longo e há muito ainda a se fazer. Porém, a inauguração da Escada de Acesso com Elevador nos enche de orgulho e otimismo, por se tratar de um equipamento inclusivo que traz ainda mais eficiência para a operação. Nós sonhamos, projetamos e, por fim, concretizamos, com o apoio de uma fábrica parceira, a escada que embarca e desembarca todos os nossos Clientes, tenham eles deficiência ou não”, afirmou Felipe Sobrinho, gerente de Pertencimento da GOL.

‌



Mais acessibilidade

A GOL dispõe de outros instrumentos de acessibilidade, entre eles a Rampa de Acesso, instalada em 9 terminais aéreos brasileiros. Esse projeto foi desenvolvido para superar desafios de acessibilidade infraestrutural por meio do desenho universal, de acordo com as normas da ABTN/NBRs. O equipamento de solo, com altura regulável, promove embarques e desembarques mais inclusivos, seguros e equitativos.

‌



Pelo advento da Rampa de Acesso, a GOL recebeu a láurea de Inovação e Acessibilidade (Empresa Aérea), referente a 2024, na premiação Aviação + Brasil, que aconteceu em maio de 2025 e é promovida pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Também em 2025, assim como aconteceu no ano passado, a Companhia conquistou o prêmio Asas Para Todos/Acessibilidade 2025, conduzido pelo Governo Federal em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e ANAC.

No último dia 20 de agosto, a GOL iniciou a distribuição de Cordões de Girassol em quatro hubs no Brasil: Congonhas (CGH), Guarulhos (GRU), RIOgaleão (GIG) e Brasília (BSB). O Cordão de Girassol é um símbolo globalmente reconhecido para pessoas com deficiências ocultas. Essa iniciativa visa promover uma experiência de viagem mais acessível e humana aos Clientes da Companhia. Todo o time de aeroportos da GOL foi capacitado para oferecer um atendimento inclusivo e respeitoso.

A prática de uso do cordão surgiu no Aeroporto de Gatwick, em Londres, por iniciativa dos próprios colaboradores, e rapidamente se consolidou como um símbolo de acessibilidade. O uso do cordão sinaliza visualmente que o passageiro pode dispor de uma deficiência oculta, e que poderá contar com atendimento prioritário.

