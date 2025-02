GOL celebra 20 anos de conexão entre Brasil e Argentina com 15 milhões de Clientes trans Companhia foi pioneira na democratização do transporte aéreo entre os países e hoje conta com 900 voos mensais em 29 mercados Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/02/2025 - 17h25 (Atualizado em 26/02/2025 - 17h25 ) twitter

Celso Ferrer, CEO da GOL; Carla Fonseca, vice-presidente da GOL e CEO da Smiles; Mateus Pongeluppi, vice-presidente de Estratégia da GOL; e Patrício Pasman, presidente da Smiles Argentina Divulgação

Há duas décadas, a GOL Linhas Aéreas pousava pela primeira vez na Argentina, dando início a uma história de sucesso que revolucionou a aviação entre os dois países. De lá para cá, a Companhia não apenas se tornou a maior operadora de rotas Brasil-Argentina, mas também fez parte da vida de 15 milhões de viajantes. Para celebrar os 20 anos dessa trajetória, a GOL reuniu na noite desta terça-feira (25), em Buenos Aires, executivos, autoridades e parceiros.

Realizado no Museo Fortabat, em Puerto Madero, o evento intitulado 20 Años GOL Brasil Argentina reuniu o presidente, vice-presidentes e executivos da Companhia, autoridades locais, parceiros comerciais e representantes do Time de Águias - os Colaboradores da Companhia -, tanto da Argentina quanto do Brasil.

Esta relação Brasil-Argentina nasceu em 22 de dezembro de 2004, com a inauguração de 2 voos diários da GOL entre os aeroportos de São Paulo/Guarulhos (GRU) e Buenos Aires/Ezeiza (EZE). Transcorridos 20 anos, em janeiro de 2025 a Companhia operou 22 rotas entre Argentina e Brasil - 17 para Buenos Aires e 5 para as demais cidades atendidas no país. Em frequências, foram 1.074 decolagens no mês mais concorrido do verão.

“Temos muito orgulho de sermos a Companhia Aérea que mais opera rotas entre o Brasil e a Argentina. Na GOL, trabalhamos para diminuir distâncias, conectar pessoas e aproximar as pessoas de seus sonhos. A Argentina é um dos primeiros destinos internacionais escolhidos pelos brasileiros. Podemos afirmar que democratizamos o transporte aéreo entre os dois países, ligando a Argentina à memória dos brasileiros, assim como temos a felicidade de mostrar aos argentinos dezenas de destinos no Brasil. Tenho certeza que com milhões de Clientes transportados nesses 20 anos, contribuímos para alavancar as relações culturais, comerciais e de turismo entre os países”, afirma Celso Ferrer, CEO da GOL.

Além das rotas diretas entre os dois países, o Brasil também passou a ser uma opção de conexão rápida para argentinos que desejem seguir viagem para os Estados Unidos e para o Caribe.

Durante o evento, a GOL anunciou um aumento de 85% na oferta de voos e assentos em Buenos Aires, a partir de 30 de março próximo, em comparação com o mesmo período de 2024. Neste primeiro semestre de 2025, a Companhia incrementa a oferta de voos no corredor Brasil-Argentina como um todo em 55%, em comparação com o mesmo período de 2024. Só para Buenos Aires, no primeiro semestre de 2025, a ampliação da oferta de voos fica em 62%.

Foram destacados, ainda, o resgate de Córdoba-São Paulo/Guarulhos como rota regular, a partir de 2 de abril, a expansão das frequências entre Córdoba e Rio de Janeiro no mesmo período, o lançamento da ligação Córdoba-Recife e a retomada da rota sazonal de inverno entre São Paulo e Bariloche, destino amado por brasileiros de todas as idades. Entre 2 de julho e 29 de agosto, serão 3 frequências semanais diretas entre Guarulhos e a Patagônia argentina.

20 anos que valem por 40

A GOL atende 5 aeroportos e 4 municípios na Argentina - Buenos Aires (EZE e AEP), Córdoba (COR), Rosário (ROS) e Mendoza (MDZ) -, que se comunicam por meio de voos sem escalas com 13 cidades brasileiras, distribuídas nas regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste. O primeiro voo da Companhia entre o Nordeste e a Argentina aconteceu em 10 de maio de 2014, a partir de Fortaleza (FOR) rumo a Buenos Aires/Ezeiza. Hoje são 7 cidades do Nordeste, estrela do turismo brasileiro, em ligação direta com a capital argentina.

Nesses 20 anos, a parceria estabelecida com os aeroportos de Ezeiza e Aeroparque (AEP) foi vital para o desenvolvimento do negócio. Iniciamos as operações no AEP em 23 de março de 2010, com até 3 voos diários para GRU.

Também fundamental para o sucesso da GOL na Argentina é o relacionamento próximo com os parceiros comerciais locais - agências de viagem, operadoras, OTAs e empresas parceiras -, que se dá de forma descentralizada, nas 4 cidades argentinas onde a GOL mantém suas bases. Em cada uma delas, a Companhia disponibiliza executivos de contas que atuam de forma personalizada junto aos parceiros.

A Smiles, programa de fidelidade da GOL com a mais completa plataforma de viagem e 23 milhões de Clientes, completou 30 anos no Brasil e 6 anos na Argentina, em 2024. No país vizinho, a Smiles investe cada vez mais em fidelização, oferecendo um ecossistema que permite aos argentinos viverem em “modo viaje”. É o programa de milhas mais utilizado na Argentina, com uma base ativa de clientes que supera 30%.

Para a GOL e Smiles, o objetivo de contribuir para promover a evolução e o desenvolvimento humano por meio das viagens se mantém como norte para os próximos 20 anos. Para todos.

