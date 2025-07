GOL celebra mês do rock com documentário sobre Rita Lee em sua plataforma de entretenimento a bordo Filme “Ritas” está disponível com exclusividade no GOL Online. Em ação especial, clientes do voo Brasília - São Paulo receberam serviço de bordo diferenciado e produtos personalizados Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2025 - 12h28 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h28 ) twitter

Passageiros foram surpreendidos no voo e receberam kit de produtos exclusivos em homenagem à cantora Rita Lee Divulgação GOL Linhas Aéreas

Com o objetivo de promover o lançamento do documentário Ritas na sua plataforma de conectividade e entretenimento a bordo, a GOL Linhas Aéreas realizou na terça-feira (22/07) um voo especial que partiu de Brasília (BSB) para São Paulo (CGH). Os passageiros foram convidados a conferir o documentário produzido pela Biônica que conta a história da cantora Rita Lee, ícone da música brasileira, e está disponível com exclusividade na programação do GOL Online.

Durante o voo, para acompanhar o filme, foram oferecidos Coca-Cola, pipoca Sinta+ e outras bebidas diversas, além de kits para todos os passageiros com produtos da Vult, voucher de desconto da Chilli Beans e uma lata comemorativa de Coca-Cola Zero escrito Rita. Para transformar a viagem num momento ainda mais inesquecível, a GOL também realizou o sorteio de kits de produtos personalizados contendo vinil e camiseta da Rita Lee oferecidos pela Universal Music Store, produtos da Vult e óculos da Chilli Beans.

O documentário Ritas explora fatos da vida pessoal da cantora, além de desvendar seu processo criativo, mostrando seu talento musical e sua capacidade de metamorfose nos palcos. Berço do rock nacional, a capital federal foi escolhida pela Companhia para embarcar os passageiros até São Paulo, cidade natal de Rita e local de inspiração para muitas de suas canções.

Além do filme Ritas, outros filmes foram incluídos no catálogo do GOL Online em julho: Mickey 17; The Alto Knights - Máfia e Poder; Looney Tunes - O Filme: O Dia Que a Terra Explodiu; Um terror de parentes; entre outros títulos. A maior parte dos aviões da GOL possui a tecnologia de entretenimento a bordo. De forma fácil e rápida, é possível utilizar o serviço em um device (smartphone, tablet ou notebook) próprio, e, para garantir que os Clientes cheguem ao destino com bateria, a Companhia disponibiliza tomadas USB tipo A para carregar os equipamentos.

‌



Confira abaixo o passo a passo para acessar o GOL Online em seu próximo voo:

1. Coloque seu dispositivo em modo avião.

‌



2. Conecte-se à rede Wi-Fi da aeronave, chamada “GOL_Online”.

3. Digite em seu navegador “GOLonline.com.br” ou, se preferir, leia o QR code no assento à sua frente com a câmera do seu celular.

‌



4. Pronto! Você já estará no portal do GOL Online. Você já pode assistir ao documentário Ritas e a muitos outros conteúdos gratuitamente. Se desejar, pode ativar um pacote de internet para navegar durante o voo.

