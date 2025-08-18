GOL conecta o Rio de Janeiro a Mendoza com voos diretos na alta temporada de verão Rota sazonal começa a partir de janeiro de 2026, favorecendo cariocas e argentinos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/08/2025 - 13h30 (Atualizado em 18/08/2025 - 13h30 ) twitter

Aérea amplia a conectividade internacional da Cidade Maravilhosa e fortalece turismo entre Brasil e Argentina Divulgação GOL Linhas Aéreas

A GOL Linhas Aéreas, Companhia mais pontual do Brasil de janeiro a julho, operará a rota sazonal entre o Rio de Janeiro e a cidade de Mendoza, capital dos vinhos na Argentina, pela primeira vez durante a próxima temporada de verão. Entre os dias 5 de janeiro e 12 de abril de 2026, serão 2 frequências semanais sem escalas em cada sentido.

Os voos diretos entre o Aeroporto Internacional Tom Jobim - RIOgaleão (GIG) e o Aeroporto Internacional El Plumerillo (MDZ), que atende a província de Mendoza, favorecerão os Clientes brasileiros que buscam desfrutar as celebrações da vindima na Argentina, ao mesmo tempo contemplando os argentinos da região andina que irão programar suas férias na Cidade Maravilhosa - destino de lazer mais demandado pelos Clientes do país vizinho - e em outros pontos do País, no primeiro trimestre de 2026 [veja tabela de frequências e horários dos voos, abaixo].

“O voo direto para a capital fluminense permitirá um deslocamento mais cômodo e rápido para os Argentinos que queiram aproveitar o Rio. No sentido inverso, os cariocas e Clientes de outras partes do Brasil interessados nos atrativos e nas experiências oferecidos em Mendoza encontrarão na nova rota sazonal da GOL uma opção prática de viagem. Esse movimento reforça nossa presença no Rio de Janeiro e Galeão e consolida a liderança da GOL nos voos do Brasil para a Argentina”, afirma Rafael Araujo, diretor executivo de Planejamento da GOL.

“A nova rota direta da GOL entre o Rio e Mendoza amplia a conectividade internacional da Cidade Maravilhosa e fortalece ainda mais o turismo entre Brasil e Argentina. Além de oferecer mais comodidade aos passageiros, essa operação estratégica reforça o papel do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro como hub da GOL para diversos destinos nacionais, facilitando a chegada de visitantes ao Rio e a outras regiões turísticas do país”, diz Rafael Sampaio, gerente de Aviation Development do RIOgaleão.

‌



Os argentinos interessados em curtir não só o Rio poderão se conectar com a própria GOL, no RIOgaleão, rumo a diversos de destinos de lazer, como Porto Seguro (BPS), Salvador (SSA), Maceió (MCZ), Recife (REC), Natal (NAT), Fortaleza (FOR), João Pessoa (JPA), Florianópolis (FLN) e Navegantes/Balneário Camboriú (NVT), entre outros. Já os brasileiros dessas mesmas cidades e de outras, como Brasília (BSB), Vitória (VIX), Belo Horizonte (CNF), Goiânia (GYN), Campinas (VCP) e Cuiabá (CGB), poderão se deslocar com mais facilidade a Mendoza por meio de conexões no Rio de Janeiro.

No período de vigência da rota sazonal GIG-MDZ, os 4 voos semanais diretos entre GRU e MDZ serão mantidos. Assim, os Clientes terão à disposição voos a partir de São Paulo ou do Rio de Janeiro para adequar suas viagens às diferentes necessidades.

‌



Os voos da GOL entre o Rio de Janeiro (GIG) e Mendoza (MDZ) serão operados com as modernas aeronaves Boeing 737, com capacidade para 176 passageiros na configuração internacional.

GOL Premium Economy e benefícios

‌



Todos os voos internacionais da GOL contam com opção de aquisição da classe GOL Premium Economy, espaço no qual o Cliente conta com ainda mais espaço para as pernas, maior reclinação da poltrona, assento do meio bloqueado, acúmulo maior de milhas, duas peças de bagagem despachadas gratuitamente, além de serviço de bordo mais elaborado, com refeições quentes.

A Smiles, programa de fidelidade da GOL com a mais completa plataforma de viagem, também trará esses voos diretos em sua plataforma. Os Clientes podem comprar passagens GOL para Mendoza em dinheiro e acumular milhas na Smiles, ou ainda resgatar passagens pelos canais da Smiles utilizando suas milhas, ou ainda na opção Smiles & Money, que junta milhas com dinheiro. Atualmente, a Smiles conta com mais de 50 parceiros em 160 países que voam para mais de 1.600 destinos.

No Aeroporto Internacional Tom Jobim, os Clientes podem desfrutar o Lounge GOL Smiles Internacional, para uma experiência de viagem ainda mais reconfortante.

