GOL cria 122 voos extras para atender a região Sul até 30 de maio

GOL: voos extras para atender a região Sul (Lucas Batista)

A GOL Linhas Aéreas criou uma malha de voos especial para atender a região Sul até o final de maio. Solidária ao povo do Rio Grande do Sul, que atravessa uma situação de calamidade pública com as enchentes que afetaram todo o Estado e interditaram por tempo indeterminado o aeroporto de Porto Alegre (POA), a Companhia terá novos voos para seus Clientes nos aeroportos de Caxias do Sul (CXJ), Florianópolis (FLN) e Passo Fundo (PFB), bem como prioriza a operação com aviões maiores em Chapecó (XAP).

A partir do dia 14 de maio, serão disponibilizados dois voos extras diários para a capital catarinense, um a partir de Congonhas (CGH) e outro a partir do Galeão (GIG). Florianópolis tem sido um dos principais pontos de apoio para Clientes afetados pelos cancelamentos em Porto Alegre e foi escolhida devido à infraestrutura aérea e terrestre para receber mais passageiros e cargas. O aumento de oferta da companhia chega a 15% em Florianópolis.

Em Passo Fundo, que hoje é atendida com até três voos semanais para Guarulhos com aeronaves 737-700, com 138 lugares, a GOL aumentará sua oferta com voos diários, e operados por aeronaves 737-800, com 48 assentos a mais por decolagem até o final de maio. Na cidade do interior gaúcho a GOL amplia em 195% a oferta de assentos no período. A GOL também aguarda autorização para incluir voos extras para Caxias do Sul (CXJ) a partir de Congonhas.

Em todos os voos extras nesse período, a GOL também levará donativos nos porões das aeronaves que serão escoados via terrestre para distribuição em cidades do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes. Com as medidas adotadas para aumento de oferta, a disponibilidade de transporte de cargas e mantimentos no porão das aeronaves cresce para até 670 toneladas.

A Companhia já realizou um voo extra com passageiros e que também levou donativos recolhidos pela Defesa Civil de São Paulo na segunda-feira, dia 6/5, entre Congonhas (CGH) e Caxias do Sul (CXJ), com 4,5 toneladas em cobertores/mantas, colchões, água, vestimentas e antenas de internet. Nesta quinta-feira (09/05), a Companhia operou sua aeronave cargueira em parceria com o Mercado Livre na base aérea de Canoas (RS). Foram transportadas 20 toneladas em doações. Entre os itens transportados estão água, medicamentos, roupas, e brinquedos infantis.

Remarcação de bilhetes de voos com origem ou destino a Porto Alegre e Pelotas

Os Clientes que desejarem remarcar seus voos chegando ou partindo do aeroporto de Porto Alegre (POA) ou de Pelotas (PET) poderão fazê-lo através do site da Companhia, com a possibilidade de deixar o valor da passagem em crédito com a Companhia ou reembolso integral, além de isenção da taxa de remarcação para remarcações em voos da Companhia. É dada também a opção de migração da reserva para bases no Sul como Florianópolis, Passo Fundo, Caxias do Sul e Chapecó.

A GOL LINHAS AÉREAS

A GOL é uma das empresas aéreas líderes no Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação, em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,9 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 141 aeronaves Boeing 737.









