GOL decola nova campanha que celebra sua inteligência para encantar clientes Companhia destaca sua essência inovadora e eficiente com o mote "Inteligência faz a gente voar" e lança busca atrelada a IA para facilitar jornada de compra no site Luiz Fara Monteiro 23/06/2025 - 20h09

Nova campanha institucional com o mote “Inteligência faz a gente voar” Reprodução filme

A GOL Linhas Aéreas, a companhia mais pontual do Brasil, estreou uma nova campanha institucional com o mote “Inteligência faz a gente voar”. Criada pela AlmapBBDO, a narrativa dá luz a feitos engenhosos que contribuíram para a evolução da humanidade como a criação de mapas, lunetas e bússolas, até chegar ao avião, ressaltando a inteligência que impulsiona a GOL a inovar e facilitar o acesso à aviação.

“A GOL foi a companhia que democratizou a aviação no Brasil, e fez isso de forma simples, humana e inteligente. O pioneirismo em oferecer check-in digital, o Wi-fi a bordo para entretenimento e o sistema de acompanhamento do voo em tempo real são exemplos de soluções que destacam a inteligência do nosso negócio para seguir encantando e fidelizando nossos clientes. Essa é a mensagem que buscamos potencializar nesse novo momento”, afirma Patrícia Pessoa, Diretora de Marketing da GOL.

Tangibilizando o conceito para o público, junto com a campanha a GOL trouxe como inovação a implementação de inteligência artificial na busca de seu site, sendo a primeira companhia aérea das Américas a oferecer a solução. A proposta é ajudar clientes a encontrarem a melhor oportunidade de viagem para suas necessidades, podendo buscar, por exemplo, voos para locais onde está calor dentro do orçamento e do período pré-estabelecido. A plataforma entrega ainda dicas de roteiro para cada destino.

“Na GOL, colocamos o Cliente no centro das nossas decisões, olhando para sua jornada conosco desde o momento que ele está imaginando a próxima viagem. Realizamos estudos aprofundados sobre a maneira que o consumidor busca passagens e, como resultado, trouxemos a possibilidade de busca atrelada a inteligência artificial, que vai facilitar muito a tomada de decisão das pessoas”, afirma Patrícia Pessoa, Diretora de Marketing da GOL.

Assista a campanha

O lançamento do filme da campanha, produzido pela Saigon, aconteceu nesta segunda-feira (23) em TV aberta, marcando um momento estratégico da Companhia que acaba de sair fortalecida de um processo de reestruturação financeira nos Estados Unidos, com o aumento da eficiência operacional. Prova disso é seu reconhecimento consistente como Companhia Aérea mais pontual do Brasil. Líder em 2024, manteve o resultado nos cinco primeiros meses do ano, de acordo com levantamento da Cirium - plataforma referência para dados aeronáuticos globais.

“Com o passar do tempo a gente se acostumou, mas para pensar o quão mágico é voar e o quanto de inteligência foi preciso para chegarmos nesse ponto. Esse trabalho é uma celebração da inteligência humana que fez a gente sair das cavernas até transformar o céu em estrada, e sobre o compromisso da GOL em seguir trazendo inteligência para que os nossos voos continuem sendo mágicos”, comenta Iron Brito, diretor de criação da AlmapBBDO.

A campanha integrada desenvolvida pela agência conta também com veiculação em TVs conectadas (CTV), peças para os canais digitais da GOL e mídia OOH (out of home).

