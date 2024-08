GOL disponibiliza 680 voos internacionais em Florianópolis durante o próximo verão É uma marca histórica para a principal Companhia Aérea a oferecer voos internacionais em Santa Catarina. Serão mais de 127 mil assentos disponíveis aos Clientes do Brasil e da Argentina nas férias Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/08/2024 - 15h58 (Atualizado em 29/08/2024 - 15h58 ) ‌



GOL: 680 voos internacionais em Florianópolis Vinicius Magalhaes

A GOL Linhas Aéreas planeja um verão sem precedentes em número de voos internacionais de/para o aeroporto de Florianópolis (FLN) na próxima alta temporada de verão 2024/2025. Durante o primeiro trimestre de 2025 (1T25), a oferta internacional da Companhia expande 22% em voos e oferta de assentos, na comparação com o último verão. São mais de 127 mil assentos internacionais disponíveis em 680 operações, as mais robustas já realizadas por qualquer companhia aérea no Estado.

Se compararmos a capacidade da GOL no verão 2024/2025 em Santa Catarina com o período atual do terceiro trimestre de 2024 (3T24), a Companhia está ampliando a oferta internacional em 80%. Assim, Clientes não apenas catarinenses, mas de diferentes partes da região Sul, vão encontrar comodidade e mais opções para, com embarque em Florianópolis, chegarem com facilidade à Argentina para desfrutar de seus inúmeros atrativos.

A GOL é a principal Companhia Aérea a movimentar os voos internacionais de Florianópolis para o consagrado destino de Buenos Aires, na Argentina - seja para o aeroporto de Ezeiza (EZE), seja para o aeroporto central Aeroparque (AEP) -, com saídas regulares o ano inteiro. A partir de 26 de dezembro de 2024, até o dia 10 de março de 2025, só para Buenos Aires (EZE e AEP), essa comunicação será expandida para até 4 decolagens diárias: 3 voos por dia, de domingo a sexta-feira, e outras 4 operações aos sábados.

Novas rotas sazonais foram viabilizadas para a estação mais aguardada do ano, a fim de interligar de maneira mais completa o estado de Santa Catarina à Argentina. Córdoba (COR) e Rosário (ROS), cidades também atendidas pela GOL no país vizinho, ganham frequências sazonais para a Ilha da Magia para suprir a alta demanda do verão. De 3 de janeiro a 6 de março de 2025, a Companhia proporcionará até 3 voos semanais entre COR e Florianópolis. Três voos por semana serão igualmente liberados entre ROS e a capital catarinense, entre 2 de janeiro e 2 de fevereiro do próximo ano.

“Essa maior oferta de voos internacionais no estado de Santa Catarina torna o cenário de lazer da América do Sul ainda mais atrativo no verão, favorecendo o deslocamento de argentinos rumo ao sul do Brasil e de catarinenses com destino a mais localidades da Argentina, e não só à capital. A ampliação das operações só contribui para a geração de riquezas por meio do turismo e do comércio, favorecendo ambos os países”, afirma Bruno Balan, gerente executivo de Planejamento de Malha Aérea da GOL.

“O investimento da GOL em ampliar a conectividade do Brasil com a Argentina é uma grande notícia para o turismo brasileiro. Nenhum outro povo conhece tão bem nossos destinos turísticos quanto o argentino, e as praias de Santa Catarina estão entre os locais mais visitados. Atuamos em parceria com a GOL para convidar esses turistas para vir às nossas praias, mas também mostrar toda a diversidade de atrativos que o estado possui, nossa gastronomia, o ecoturismo, com parques nacionais, trilhas, cachoeiras e paisagens deslumbrantes”, destaca Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirma: “A expansão da malha aérea tem sido impulsionada pelo contínuo esforço do Ministério de Portos e Aeroportos, que trabalha em prol do turismo através do diálogo constante com as companhias aéreas e de iniciativas para o desenvolvimento da aviação. O aumento da conectividade entre o Brasil e Argentina é fundamental para ampliar o número de visitantes ao nosso país, gerando emprego e renda ao turismo brasileiro”.

Os voos entre Florianópolis e Buenos Aires, Córdoba e Rosário são operados com as modernas aeronaves Boeing 737, cuja capacidade é de 186 passageiros. Os bilhetes já estão disponíveis no site e aplicativo da GOL, nas lojas GOL nos aeroportos, pelo site e aplicativo da Smiles, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.

GOL Premium Economy e benefícios

Todos os voos internacionais da GOL contam com opção de aquisição da classe GOL Premium Economy, espaço no qual o Cliente conta com ainda mais espaço para as pernas, maior reclinação da poltrona, assento do meio bloqueado, acúmulo maior de milhas, duas peças de bagagem despachadas gratuitamente, além de serviço de bordo mais elaborado, com refeições quentes e bebidas alcoólicas.

Os clientes podem comprar passagens GOL para Buenos Aires, Córdoba e Rosário em dinheiro e acumular milhas na Smiles, o programa de fidelidade da Companhia com a mais completa plataforma de viagem, ou resgatar passagens pelos canais da Smiles utilizando suas milhas, ou ainda na opção Smiles & Money, que junta milhas com dinheiro. Atualmente, a Smiles conta com mais de 50 parceiros em 160 países que voam para mais de 1.600 destinos.

