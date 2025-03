GOL é a Companhia Aérea mais bem colocada em boletim da ANAC Companhia registra menor índice de reclamações no levantamento da agência reguladora do setor em 2024 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/03/2025 - 03h34 (Atualizado em 25/03/2025 - 03h34 ) twitter

Redução no número de reclamações a cada 100 mil passageiros Divulgação GOL

A GOL, Companhia mais pontual do Brasil em 2024, foi a empresa aérea com melhor posição no “Boletim de Monitoramento do Consumidor da ANAC”, menor índice de reclamações de consumidores em 2024 no País.

Pelos dados da plataforma, divulgado pela agência reguladora, a GOL vem reduzindo ano a ano o número de reclamações a cada 100 mil passageiros, saindo de 107,88 em 2022 para 76,94 em 2023 e chegando a 55,6 em 2024, o menor índice entre as principais companhias brasileiras.

Para atingir os resultados apresentados no relatório, a GOL realizou um esforço coordenado para que o atendimento tenha qualidade e seja resolutivo com soluções disponíveis dentro dos canais digitais da companhia.

Os índices ainda corroboram o reconhecimento obtido pela GOL em 2024 como a Companhia aérea mais pontual do Brasil e a segunda low cost mais pontual do mundo, prova do valor dado pela GOL ao tempo de seus Clientes.

“Os números deste Boletim são espelho da consistência da nossa operação e, consequentemente, da preferência e confiança do brasileiro em voar conosco. Estes dados confirmam que estamos no caminho certo e nos ajudam a buscar voos ainda mais altos, tendo sempre como foco atender da melhor forma as expectativas dos nossos Clientes”, disse Mateus Pongeluppi, vice-presidente comercial da GOL.

