GOL é a companhia aérea mais pontual do Brasil em fevereiro Líder em 2024, companhia confirma consistência na pontualidade pelo segundo mês consecutivo em 2025 de acordo com a Cirium, referência em dados aeronáuticos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/03/2025 - 16h51 (Atualizado em 12/03/2025 - 16h51 )

GOL: a mais pontual em fevereiro Carlos Dias

A GOL Linhas Aéreas foi a Companhia Aérea mais pontual do Brasil no último mês de fevereiro e confirmou a performance de destaque que já a havia consagrado como a mais pontual do País de 2024 e em janeiro deste ano. A GOL terminou o segundo mês de 2025 com 88,15% de todos os seus voos com chegada (On-Time Performance) em até 15 minutos do horário previsto.

Entre as companhias low cost, a GOL foi a segunda mais pontual do mundo no mês de fevereiro, desempenho que mantém a Companhia também no pódio na América Latina, ocupando a terceira colocação geral entre as empresas aéreas na região. Os números são da Cirium, plataforma global reconhecida pela consolidação de dados aeronáuticos (veja tabelas abaixo).

A manutenção da liderança em pontualidade no Brasil por meses seguidos é fruto de um conjunto de iniciativas estratégicas implementadas ao longo dos últimos anos, que contou com a melhoria contínua da operação nos aeroportos e na adoção de novas soluções para garantir um desempenho de alto nível.

‌



Além de referência em pontualidade, a GOL também foi destaque pela regularidade dos seus voos, com baixo número de voos cancelados. A Companhia teve em fevereiro um índice de regularidade de 99,2%, sendo a que menos cancelou voos no País, valorizando ainda mais os índices de pontualidade obtidos.

“Este reconhecimento reflete o compromisso do nosso Time de Águias com a eficiência operacional e a satisfação dos nossos Clientes. Manter tal consistência nos índices de pontualidade é um trabalho diário de todos os envolvidos para chegarmos até aqui e valoriza cada um dos colaboradores, desde o Centro de Controle de Operações às equipes de aeroportos”, disse Albert Pérez, vice-presidente de Operações da GOL.

