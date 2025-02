Gol encerra acesso gratuito a aplicativos de mensagens para clientes Smiles Passageiros desta categoria perdem vantagem e serão cobrados em dez reais pelo serviço Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/02/2025 - 13h02 (Atualizado em 03/02/2025 - 16h19 ) twitter

Clientes Smiles passam a pagar por acesso a aplicativos de mensagens Divulgação Inframerica

A Gol Linhas Aéreas decidiu por cobrar R$10 (dez reais) dos clientes Smiles que optarem por acessar aplicativos de mensagens a bordo, encerrando uma cortesia oferecido até então aos chamados clientes especiais.

A medida passa a valer semanas depois da companhia alterar o conceito de serviço de bordo e alterar a distribuição de lanches em parte de seus voos, quando apenas água passou a ser disponibilizada - sob demanda e sem gelo - nas rotas com duração de até uma hora, exceção à Ponte Rio - São Paulo.

As mudanças no serviço de bordo foram definidas ao longo de reuniões realizadas pela diretoria da companhia ao longo do segundo semestre do ano passado para serem implementadas em 2025. A Gol enfrenta um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, o que deve ser concluído nos próximos meses.

Segue a nota da GOL sobre o tema:

‌



O pacote de mensagens a bordo voltou ao modelo de disponibilidade via pagamento. O serviço poderá ser adquirido por meio da plataforma GOL Online, pelo valor de R$ 10 (dez reais). Os valores dos demais pacotes permanecem inalterados.

Ressaltamos que o acesso a filmes, séries e TV ao vivo pela GOL Online, a plataforma de entretenimento a bordo da Companhia, continuará sendo gratuito para todos os clientes. Para qualquer dúvida, a Companhia Aérea e o programa de fidelidade se colocam à disposição por meio dos seus canais de atendimento — telefone, site e chat.

