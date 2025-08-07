GOL inicia vendas de bilhetes para duas novas rotas a partir de Fortaleza: Foz do Iguaçu e Montevidéu Operações regulares tanto da rota doméstica quanto da internacional têm início no dia 29 de novembro de 2025 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/08/2025 - 11h31 (Atualizado em 07/08/2025 - 11h31 ) twitter

GOL: duas novas rotas Divulgação GOL Linhas Aéreas

A GOL Linhas Aéreas, companhia mais pontual da América Latina no último mês de junho, abriu nesta quarta, 6, as vendas de bilhetes para duas novas rotas regulares e diretas a partir de Fortaleza (FOR), anunciadas em julho em parceria com o Governo do Ceará. A primeira ligará a capital cearense a Foz do Iguaçu (IGU), no Paraná, a partir de 29 de novembro de 2025. A outra disponibilizará, na mesma data, uma nova opção de destino internacional: Montevidéu (MVD), no Uruguai.

Atrativa por natureza, tanto no Brasil quanto no exterior, Fortaleza ganha ainda mais destaque com o reforço da presença da GOL na cidade. A operação desde Foz do Iguaçu atenderá à demanda por voos para o Nordeste a partir da Tríplice Fronteira (Paraguai, Brasil e Argentina), enquanto os cearenses e outros passageiros em conexão no Aeroporto Pinto Martins poderão contar a facilidade de voar semanalmente para um dos mais importantes cartões-postais do Brasil, as Cataratas do Iguaçu.

Foz do Iguaçu será o sexto destino/aeroporto doméstico da GOL a partir de Fortaleza, onde a Companhia já opera voos para São Paulo/Congonhas e Guarulhos (2 e 3 voos diários, respectivamente), Brasília (3 voos diários), Rio de Janeiro/RIOgaleão (4 voos diários) e Salvador (2 voos diários).

O voo G3 2140 deixará FOR às 18h20 e pousará em IGU às 22h40, ao passo que o G3 2141 decolará de IGU às 19h25, aterrissando na capital do Ceará às 23h25, sempre aos sábados.

‌



Além do novo voo FOR-IGU, a GOL está ampliando a oferta de assentos em Fortaleza em 10% em rotas já operadas, reafirmando seu compromisso de investimento no Ceará, com uma posição estratégica no Estado.

Montevidéu: novo destino internacional da GOL em Fortaleza

‌



Montevidéu, no Uruguai, será o terceiro destino internacional atendido sem escalas pela GOL a partir da capital cearense. Em Fortaleza, a Companhia mantém saídas regulares rumo a Buenos Aires - aeroportos de Ezeiza (EZE) e Aeroparque (AE) - e Orlando (MCO), nos Estados Unidos. Com a rota FOR-MVD, os cearenses acessarão com comodidade uma das mais charmosas capitais da América do Sul.

A capital uruguaia é, atualmente, a cidade fora do Brasil que gera o maior volume de passageiros internacionais para Fortaleza de maneira indireta (ou seja, com uma conexão), dentro da malha da GOL. Em 2024, foram mais de 3 mil Clientes transportados entre as duas cidades, e até julho de 2025, o número já ultrapassou 1.800 passageiros.

‌



G3 7209 é o número do voo que partirá de Fortaleza às 19h50, no sábado, pousando em Montevidéu à 1h25 do dia seguinte, domingo. O voo da volta, G3 7208, deixará MVD às 12h15 e aterrissará em FOR às 17h20, também no sábado.

“Os voos para Foz do Iguaçu e para Montevidéu são um importante passo na diversificação de nossa oferta doméstica e internacional em Fortaleza, ligando essa pulsante capital do Nordeste a um dos mais cultuados cartões postais brasileiros e a uma capital sul-americana reconhecida pela riqueza histórica, pelos vinhos e pela qualidade de vida. Agradecemos ao governo do Ceará pela confiança, com a certeza de que contribuiremos para o desenvolvimento do turismo em todos os pontos de partida e chegada das novas operações”, diz Rafael Araujo, diretor executivo de Planejamento da GOL.

“Essa ampliação da malha aérea é reflexo direto do trabalho conjunto entre o Governo do Ceará e companhias como a GOL, que acreditam no potencial do nosso estado como destino de conexões nacionais e internacionais. Com os novos voos para Foz do Iguaçu e Montevidéu, avançamos na nossa missão de conectar o Ceará ao mundo e de posicionar Fortaleza como uma porta de entrada estratégica para o Brasil. Como tem reforçado o governador Elmano, investir no turismo é investir em desenvolvimento, geração de empregos e oportunidades para os cearenses”, afirma Eduardo Bismarck, secretário do Turismo do Ceará.

Os voos entre Fortaleza (FOR) e Foz do Iguaçu (IGU) e Montevidéu (MVD) serão operados com as modernas aeronaves Boeing 737, incluindo o 737 MAX 8, modelo mais sustentável da frota da GOL. A capacidade é de 186 passageiros na rota doméstica e de 176 na internacional.

GOL Premium Economy e benefícios

Todos os voos internacionais da GOL contam com opção de aquisição da classe GOL Premium Economy, espaço no qual o Cliente conta com ainda mais espaço para as pernas, maior reclinação da poltrona, assento do meio bloqueado, acúmulo maior de milhas, duas peças de bagagem despachadas gratuitamente, além de serviço de bordo mais elaborado, com refeições quentes.

A Smiles, programa de fidelidade da GOL com a mais completa plataforma de viagem, também trará esses voos diretos em sua plataforma. Os Clientes podem comprar passagens GOL para Montevidéu em dinheiro e acumular milhas na Smiles, ou ainda resgatar passagens pelos canais da Smiles utilizando suas milhas, ou ainda na opção Smiles & Money, que junta milhas com dinheiro. Atualmente, a Smiles conta com mais de 50 parceiros em 160 países que voam para mais de 1.600 destinos.

